"Portiamoci dentro l’orgoglio di questa impresa"

Alla fine è una festa grande al PalaSavelli che non vedeva l’ora di abbracciare i suoi ragazzi dopo un’autentica impresa compiuta. Il ko 3-0 contro Piacenza è figlio di motivazioni inevitabilmente differenti, soprattutto per una Yuasa che aveva già blindato la salvezza intorno alle ore 17 con il successo di Modena su Taranto e poi spiccato il volo in corso d’opera verso i play-off che valgono il quinto posto, grazie al successo di Perugia su Monza. Un sogno, un autentico sogno per la Yuasa Battery Grottazzolina che ora vivrà ancora cinque gare, ma per il momento si gode un qualcosa di meraviglioso.

Il pubblico di Grotta omaggia il proprio coach con uno striscione "Max Power" e il suo volto stampato, è lui il volto di un cammino incredibile e di una salvezza meravigliosa. Ma all’inizio è giusto partire dalla gara contro Piacenza. "Giocare gare così è sempre difficile perchè cala un pò l’energia nervosa. Farlo contro Piacenza comunque è stato molto complicato. Hanno battuto molto bene e abbiamo fatto fatica a stargli dietro con il cambio palla. Dal punto di vista del gioco gli abbiamo concesso qualcosa di troppo noi, ma poi a livello emotivo era difficile rientrare, a risultato acquisito".

Poi inevitabile si passa ad un’analisi d’insieme: "Io e i ragazzi ci portiamo dentro tante cose. Tutti quelli che nei momenti difficili non sono stati dalla nostra parte e la frustrazione di non riuscire a vincere. Poi ci siamo sbloccati e abbiamo preso fiducia, abbiamo preso consapevolezza che potevamo farcela. Un gruppo di raqazzi cosi è difficile da trovare. Se arriva il nostro momento dovevamo essere pronti a prenderci quello che serviva e nessuno ci ha mai regalato nulla. Portiamoci dentro quell’orgoglio li e siamo riusciti in un’impresa più bella dell’A2 vinta lo scorso anno. Ci siamo salvati perchè non abbiamo mai mollato".