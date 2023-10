Porto, accordo con Cdp per le infrastrutture

Un programma di investimenti per riqualificare le infrastrutture portuali e favorire l’efficienza dei trasporti: firmato un protocollo d’intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico e Cassa Depositi e Prestiti. Nel mirino anche la realizzazione della ‘penisola’. Garantire l’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto marittimo promuovendo interventi di natura strategica finalizzati all’ampliamento dell’offerta commerciale e al miglioramento del trasporto merci e passeggeri nel Porto di Ancona. È lo scopo del Protocollo sottoscritto nei giorni scorsi tra le due parti. Una cooperazione che permetterà all’amministrazione di cogliere le opportunità offerte dal Programma InvestEU avvalendosi del supporto consulenziale di Cassa in forza del suo ruolo di Advisrory Partner della Commissione Europea nell’ambito del polo di consulenza promosso dall’Unione Europea.

In dettaglio, l’Autorità di Sistema Portuale, all’interno del programma di riqualificazione dell’infrastruttura marittima del capoluogo marchigiano, volto anche ad ammodernare e rendere più efficienti la viabilità e la gestione dei flussi di traffico in un contesto di mercato in costante evoluzione, intende promuovere una serie di opere strategiche. A partire dalla realizzazione della famosa ‘penisola’ da collocare nel porto commerciale e di un nuovo terminal passeggeri ubicato negli spazi dell’ex complesso fieristico del porto di Ancona. Il protocollo, che ha durata fino al 31 dicembre 2024, definisce l’attività di CDP a favore dell’Autorità per quel che attiene, in particolare, alla consulenza tecnico-operativo durante le fasi di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi previsti, oltre all’attività di project management per la gestione e l’effettiva realizzazione delle opere strutturali.