Porto antico svuotato: "Situazione complessa, c’è bisogno di offrire servizi ai visitatori"

"Ciò che l’amministrazione comunale può fare per alimentare il legame tra la città e il suo scalo è promuovere e organizzare eventi culturali e di spettacolo nell’area portuale. Ed è ciò che stiamo facendo. Sì a bar e ristoranti per la stagione estiva, anche se la competenza non è la nostra".

Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, ha il pieno interesse affinché l’area del Porto Antico possa tornare ad accogliere il maggior numero di persone in occasione del cartellone estivo che il Comune sta calando a terra assieme all’Autorità di Sistema Portuale. Esercizi di ristorazione che al momento potranno essere soltanto in forma temporanea per i mesi che vanno probabilmente da giugno a inizio settembre.

Per il resto al momento la parte storica dello scalo è ridotta a un deserto. Nel servizio pubblicato ieri dal nostro giornale, si evidenzia come nel giro di un anno una lunga serie di esercizi abbiano abbassato la saracinesca. Diversi i motivi, da strutture non a norma a problemi di vincoli monumentali, ma anche concessioni scadute e semplici questioni di redditività. Una mezza dozzina di esercizi chiusi a fronte di zero aperture. Abbiamo provato a chiedere conto della situazione legata alle attività commerciali alla direzione dell’Autorità portuale dorica che però ha preferito non intervenire.

Il sistema commerciale interno allo scalo, basato sul regime delle concessioni, non è di competenza dell’amministrazione comunale, ma l’interesse del sindaco resta centrale: "Leggendo il vostro servizio ho preso conoscenza di quei locali che non esistono più – spiega Silvetti al Carlino –. In effetti, pensandoci bene, restano i due bar-ristoramti davanti alla sede dell’Authority, Bitta e Manganelli, e per il resto c’è poco. Inoltre, ho condiviso anche l’analisi sulla necessità di fare di tutto per rinsaldare le due anime di Ancona, il suo porto e la città, comprendendo tutto il centro storico. Credo, sempre tenendo in considerazione il fatto che il Comune non ha competenze dirette sul tema, sia importante che all’interno dello scalo gli anconetani e i visitatori possano godere di un’offerta di ristorazione e di servizi adeguata. Sugli esercizi fissi con relativa concessione la pianificazione spetta all’Ap, noi possiamo aiutare sul fronte stagionale. Sono sicuro che assieme al presidente Garofalo saremo in grado di presentare un’estate ricca di eventi e dunque di attività temporanee che possano rispondere alle varie esigenze. Sugli eventi l’assessore Eliantonio sta lavorando senza sosta da tempo ormai".

Silvetti conclude rafforzando quello che è il concetto base: "Dobbiamo fare di tutto per restituire il porto alla città, è uno dei miei capisaldi dell’azione di governo, non a caso ho scelto di tenere per me la delega portuale".

Pierfrancesco Curzi