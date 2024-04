Porto, area per lo sport. Macchinari installati

Dopo l’installazione di alcuni macchinari e con l’ultimazione delle rifiniture si sono conclusi al Porto i lavori di sistemazione della zona dedicata allo sport. Sono stati installati: una ellittica, macchina cardiovascolare per gambe e braccia, una twister station, macchina isotonica per il girovita; una surfboard station, macchina isotonica per addominali obliqui e grandentato. Di particolare importanza per l’inclusività nella pratica sportiva, è stata l’installazione della quadristazione inclusiva. È stata poi integrata anche la struttura del Calistenic già esistente attraverso il montaggio di due panche per gli addominali. Quest’area, come le altre che nei prossimi mesi verranno realizzate, sarà "luogo dello sport per tutti", quale valore sociale da perseguire per la salute ed il benessere della persona, per l’inclusione sociale, per l’educazione ed il corretto sviluppo dell’individuo il cui diritto deve essere garantito a tutti. Prosegue così il lavoro dell’Assessorato allo Sport volto a ridare importanza alla pratica sportiva, investendo sulle strutture dedicate allo sport anche all’aria aperta, fruibili non solo dai cittadini, ma anche dalle tante persone che scelgono la spiaggia di velluto per un giorno di relax o per trascorrere le vacanze.