Porto canale, al via i lavori di pulizia

Sono partiti ieri mattina i lavori per l’apertura della barra che si era formata sul porto canale. Sulla banchina di ponente un camion con una gru pronta a rimuovere parte dei residui che si sono depositati e hanno formato un collegamento naturale tra la banchina di levante e quella di ponente. "Per ovviare qualsiasi tipo di problema abbiamo provveduto a delineare un’apertura per far defluire l’acqua visto l’imminente maltempo" - le parole di Elena Campagnolo, assessore al Porto – La presenza della barra ha sollevato numerose polemiche, con tanto di immagini comparse sui social, nelle ultime settimane. Quello dell’accumulo di detriti nel porto canale è un problema che esiste almeno da cinque anni, quando un ‘isolotto’ si era formato a ridosso della banchina di ponente. Un lavoro che dovrebbe essere terminato entro il week-end. Si procede sulla spiaggia di velluto anche con i lavori di abbancamento per riparare un tratto di spiaggia e le dune stesse dalle mareggiate che continuano a danneggiare gli chalet presenti nel tratto di Marina di Montemarciano, da sempre il più colpito dalle mareggiate. Ieri a subire uno stop sono state le operazioni di demolizione del ponte Garibaldi, ritenuto pericolose, a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la spiaggia di velluto, ma soprattutto il suo hinterland.