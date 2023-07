Porto, cultura e turismo "Biennale con Sgarbi All’anfiteatro romano eventi entro settembre"

di Pierfrancesco Curzi

Porto, cultura e turismo: le 28 pagine del documento quinquennale di governo che dovrebbero cambiare il futuro di Ancona. Il sindaco, Daniele Silvetti, accolto ieri nell’aula del consiglio comunale con un applauso bipartisan dopo l’assoluzione nell’ambito dell’inchiesta ‘Spese facili’, nei 20 minuti del suo intervento ha tracciato le linee guida da qui al 2028. Ci sono alcune novità, poche rispetto ai temi sviluppati nella recente campagna elettorale, e alcune dimenticanze come sottolineato puntualmente dall’opposizione. Restano però tre i punti su cui Silvetti intende insistere con particolare forza. A partire dal porto dove il primo cittadino pone l’accento sulla ‘penisola’ e per la prima volta apre allo spostamento di alcuni traghetti dal porto storico alle banchine 19-21: "Sposteremo, assieme all’Autorità portuale, il porto commerciale verso la banchina Marche con il completamento del vecchio piano regolatore e la costruzione della ‘penisola’. Inoltre elettrificheremo tutte le banchine" ha detto Silvetti che ha parlato anche dell’abbattimento di tutti i silos definiti "obsoleti e inefficienti, dimenticando che gli ultimi rimasti in piedi insistono in un’area privata, l’ex Bunge. Sulla cultura, collegata al turismo, subito una notizia: "Con la Soprintendenza ai beni culturali abbiamo trovato un buon feeling _ ha aggiunto Silvetti, al punto che anticipando i tempi forse riusciremo a organizzare degli eventi all’interno dell’Anfiteatro romano già entro settembre senza dover attendere la prossima stagione. È nostra intenzione sfruttare al meglio anche la Polveriera Castelfidardo, così come le testimonianze monumentali ebraiche, nell’area del Cardeto che come sapete vogliamo far entrare nel Parco del Conero". Nel documento a disposizione dei consiglieri comunali, depositato il 29 giugno scorso si tratteggia senza entrare nel merito la linea dei grandi eventi, tra concerti nazionali e internazionali, un unico cartellone e un sistema a chiamata per le associazioni del territorio. Più concreti i contatti con il sottosegretario Vittorio Sgarbi per organizzare una mostra biennale di livello internazionale, quelli per il Giubileo Lauretano del 2025 e il Conero Film Festival. La Casa del Capitano, in via di ristrutturazione grazie ai fondi Iti Waterfront, verrà affittata per eventi, il bar della Mole sarà aperto 365 giorni l’anno. Ricordata come una mantra la cura per il decoro e l’attenzione per i borghi (termine che nella dialettica silvettiana sostituirà le frazioni), l’unico intervento specifico di sviluppo e valorizzazione della città del documento è il riassetto di corso Garibaldi, ma soprattutto di piazza della Repubblica: "Via la pensilina dei taxi e il verde lungo la discesa dello Scalo Vittorio Emanuele" ha detto Silvetti che poi, in poche righe e parole ha confermato che "andremo avanti con i progetti del Pnrr, saremo vigili e attenti alle opere".