Porto dei migranti Non è finita qui

di Pierfrancesco Curzi

Saranno accolti praticamente tutti nelle Marche i 48 migranti sbarcati ieri dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. La nave di salvataggio, alla sua seconda ‘toccata’ al porto di Ancona, è attraccata ieri mattina vero le 11,15 alla banchina 22, destinata a diventare luogo degli sbarchi dove prefettura e protezione civile hanno provveduto a realizzare il sistema di accoglienza. Uno sbarco tranquillo, le operazioni sono filate via lisce e ad aiutare erano state le due esperienze precedenti a gennaio. A parte un minorenne di origini eritree, tutti i naufraghi erano di nazionalità egiziana e questo fattore rappresenta una novità sotto il profilo delle rotte migratorie. Il barcone alla deriva nel canale di Sicilia è stato intercettato lunedì scorso dalla Geo Barents, davanti alle cose libiche in acque internazionali, ma non è da escludere che il natante sia partito dall’Egitto, in passato terra di partenze di gruppi di migranti del Corno d’Africa. In tutto 47 egiziani, tra cui 8 minorenni, un paio molto giovani, tra i 13 e i 15 anni che forse viaggiavano soli, ossia senza essere accompagnati da adulti. Questo, come altri aspetti, verrà approfondito dalle autorità di polizia, della questura in particolare, che ieri mattina hanno proceduto ai foto segnalamenti di ogni singolo straniero e ai controlli successivi attraverso le impronte. Tra i compiti delle forze dell’ordine anche quello di ricostruire, per quanto possibile, le identità soprattutto degli adulti e capire se tra di loro ci possa essere colui che ha agevolato la partenza dell’imbarcazione dalle coste del Nord Africa. Le operazioni si sono svolte con rapidità grazie anche al fatto che nessuno dei migranti era ferito o in precarie condizioni di salute. Il personale dell’Usmaf, la sanità marittima, supportato dai volontari della Croce Rossa locale, sempre presente e di vitale importanza per le operazioni, ha effettuato i controlli sanitari. Assieme ai colleghi dell’Ast 2 di Ancona sono stati fatti i test Covid e nessuno degli stranieri è risultato positivo al virus. In banchina, sotto nave, c’erano rappresentanti della guardia di finanza, dei carabinieri, della capitaneria di porto, ovviamente dei vigili del fuoco, dell’Autorità portuale, ma anche della Caritas, dei servizi sociali del Comune di Ancona, di Unhcr e così via. Rispetto ai due sbarchi di gennaio c’è stato un ‘assalto’ di divise fortunatamente inferiore, in modo da non creare intasamenti di funzionari e di veicoli in banchina. Per quanto concerne le destinazioni dei 48 migranti, i 9 minori sono stati distribuiti nei centri di accoglienza del sistema Sai (sistema accoglienza e integrazione) delle Marche, a parte 2 nelle strutture abruzzesi. Gli adulti resteranno tutti nelle Marche divisi nei vari centri Cas (Centri di accoglienza straordinaria) gestiti dalle prefetture delle cinque province. Qui potranno avviare le pratiche per la richiesta di asilo e tutto il percorso previsto dalla legge. Al momento non sono previste ulteriori assegnazioni al porto di Ancona di navi di salvataggio di migranti nel Mediterraneo. È molto probabile che ciò avvenga sempre più di frequente vista la conversione del decreto Piantedosi che vede Ancona come uno dei cosiddetti ‘porti sicuri’ e soprattutto con l’arrivo della primavera e di condizioni meteo marine migliori che favoriranno le partenze dalle coste nordafricane.