Porto di Ancona, come diventerà l’area dei silos

Ancona, come sarà l'area dei silos al porto

Ancona, 25 febbraio 2023 – Se il futuro del mare è "green", il futuro del porto di Ancona è "Eagle". Grazie ad un progetto, quello della Frittelli Maritime Group, destinato a rivoluzionare in chiave positiva la principale infrastruttura della Dorica. A partire da un’area storica, quella dei silos e dell’ex Bunge, abbandonata da una dozzina di anni e pronta ad una enorme trasformazione. Autorità e stakeholders, giovedì alla festa dei 120 anni di Fmg al Teatro delle Muse, sono stati chiari: "Avrà ricadute straordinarie per il territorio". Perché, di fatto, è l’investimento più importante degli ultimi cinquant’anni in materia di logistica portuale realizzato da un imprenditore privato, l’armatore illuminato Alberto Rossi, in piena sinergia con il pubblico. Eagle sposerà ecosostenibilità e futuribilità, ma anche socialità. Nell’ambito della riqualificazione degli spazi posti dietro alle banchine 19, 20 e 21, Rossi e il suo entourage realizzeranno il Frittelli Maritime Group Village. Per capirci: una cittadella da più di 20mila metri quadri. Ma non soltanto a servizio dell’azienda, bensì a servizio dell’intera comunità. Sì, certo. Ci saranno uffici e magazzini per lo stoccaggio delle merci, definiti "attrattivi". Sicuramente utili per tante imprese portuali perché assicureranno capienze mai viste prima. Ma ci saranno anche...