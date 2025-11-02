Porto, i tanti dossier aperti . La Stazione marittima resta un obiettivo centrale

Il porto è da sempre croce e delizia della città. Tra storia, commercio e turismo è un luogo nevralgico della vita cittadina. Ma è anche territorio di scontro. Un’infrastruttura logistica complessa da gestire e che porta con se non pochi problemi. Pensiamo alla storica "guerra" legata all’invasione dei tir nel cuore del capoluogo. Una battaglia che dopo decenni ha visto il passo decisivo per realizzare il collegamento viario tra lo scalo e l’autostrada A14 che, una volta completato, metterà fine al pesante traffico presente nella zona nord. Ma se un nodo si scioglie, resta sempre sul piatto un altro punto cruciale legato ai collegamenti da e per il porto. E’ la Stazione marittima, chiusa ormai anni fa per volere dell’amministrazione comunale e che ha provocato non pochi dissidi.

Avere dei binari interni al porto legati al traffico passeggeri è considerato da sempre un plus per qualsiasi porto e anche per Ancona: nel nostro caso può garantire collegamenti con l’aeroporto, far arrivare i turisti per imbarcarsi sulle navi da crociera o anche sui traghetti, oltre a dare la possibilità ai pendolari in arrivo quotidianamente da tutta la regione di evitare, almeno alcuni giorni, di prendere l’auto e utilizzare il treno fino al centro città. Insomma, davanti a scali portuali che ancora oggi stanno facendo carte false (è un modo di dire) per riuscire a far arrivare i binari vicino alla banchine, Ancona decise di disfarsene.

Ma la questione, negli ultimi anni, è tornata di grande attualità grazie alla decisone della Regione governata da Acquaroli e del Comune a guida Silvetti di riaprire le "carte" e prevedere una riattivazione. Tutto semplice? No. Perchè se da un lato Rfi ha sostenuto che se la parte politica fornisce l’imput loro sono pronti a trovare la miglior soluzione per riattivare i collegamenti, dall’altra c’è un’Autorità portuale, presieduta da Vincenzo Garofalo, che si è mantenuta sulla linea di galleggiamento.

Ma con le elezioni regionali concluse e la giunta ormai pienamente attiva, ecco che si torna all’attacco visto che la linea di palazzo Raffaello resta la stessa. E proprio il presidente Garofalo nei prossimi giorni sarà chiamato a confrontarsi con il neo assessore al Porto, quel Giacomo Bugaro che, prima di entrare nell’esecutivo Acquaroli, aveva un ruolo proprio all’interno dello scalo marittimo.

Il tema è semplice: la Regione vorrà avere risposte (e tempistiche) sui cantieri aperti e sulla loro realizzazione, sui progetti in itinere, sul Prg del porto, sullo spostamento dei traghetti e, ovviamente, sul progetto di riapertura della Stazione marittima che ha visto impegnato in prima persona anche il governatore Acquaroli. Tutto questo senza dimenticare che a marzo del prossimo anno l’Autorità portuale vedrà scadere il mandato di Garofalo che potrà essere confermato per un altro mandato.

Alfredo Quarta