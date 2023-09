Porto Il treno-tram per la stazione marittima

Il porto del futuro passa, tra l’altro, dalla nuova penisola per permettere l’attracco dei traghetti, dalla collocazione degli spazi per le corciere con relativa stazione dedicata, ma anche dalla riattivazione della stazione marittima per i treni. Sulla riattivazione dei binari c’è piema convergenza tra Comune e Regione e la stessa Autorità portuale ha preso atto di questa indicazione. Le interlocuzioni con Rfi e Trenitalia sono già avviate per studiare la migliore soluzioni per consentire a pendolari e turisti di arrivare direttamente nel cuore del porto e, allo stesso tempo, nel centro della città.

Un intervento anche "semplice" ma che presenta una novità importante: come e chi effettuerà il collegamento tra la stazione centrale e quella marittima?

L’amministrazione comunale sta lavorando a un progetto che unisce mobilità locale e attenzione all’ambiente. Sul binario che verrà attivato arriverebbe il "treno-tram" già da anni molto usato in Francia che verrebbe gestito direttamente da Conerobus che a questo punto avrebbe l’incarico di portare avanti anche il servizio cittadino di trasporto su rotaia.

L’intenzione è sempre più quella di attuare definitivamente il progetto della metropolitana di superficie con questo treno-tram, in grado di utilizzare gli stessi binari di Rfi.

Il percorso è di fatto definito: partendo da nord, quindi da Falconara, con fermate a Palombina Nuova, poi Torrette, Stazione centrale fino al porto. Da qui poi verso Passo Varano (stadio) e l’Aspio (fermata Ikea e anche nuovo Inrca appena sarà completato).

In sostanza una metropolitana che collegherà il centro della città, tramite rotaie, con i centri nevralgici della sanità (ospedale regionale di Torrette e nuovo Inrca) e arrivando a Falconara, con un cambio, giungere fino all’aeroporto delle Marche.

Il tracciato dell’unico binario previsto, dalla stazione centrale a quella marittima, verrebbe leggermente modificato, spostando il "ferro" più vicino alla strada e quindi allontanandolo dalla Mole e liberando l’attuale sede della stazione in porto che lascerebbe più spazio per i movimenti di auto a camion.

Ma il porto è al centro anche della questione relativa all’attracco delle grandi navi da crociera. Il progetto del molo Clementino sta subendo una serie di intoppi con la stessa amministrazione comunale che ha dimostrato la sua contrarietà verso l’arrivo di questi colossi del mare a pochi metri dallo storico arco di Traiano. E dopo i "dubbi" del ministero dell’Ambiente non è detto che anche dal fronteb del dicastero della Cultura non possano arrivare note negative. Il tutto a vantaggio di chi vede le crociere posizionate in un altro punto del porto.

Alfredo Quarta