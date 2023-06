"Porto in scena il flusso della mente"

di Raimondo Montesi

Una performance che indaga la complessità della mente umana, piena di contraddizioni e incoerenze. Un esempio? Quante volte le nostre azioni vanno contro i nostri pensieri? Ruota attorno a questi temi ‘I Am A Problem’ di Simone Donati, in scena oggi (ore 19.30) a Villa Nappi per ‘Inteatro Festival’. Formatosi alla Rambert School di Londra, Donati ha fatto parte di compagnie come Balletboyz, Protein Dance e Russell Maliphant Company e molte altre. E’ stato protagonista di ‘Food Può contenere tracce di… ‘di Luca Silvestrini, prodotto da Marche Teatro, ed è tra i arti partecipanti al progetto ‘Crossing The Sea’. Al festival presenterà anche ‘Cashapona’ (sabato e domenica nel Parco di Villa Nappi). Donati, siamo inevitabilmente esseri ‘problematici’ noi umani?

"L’idea dello spettacolo nasce da un tentativo di rappresentare il flusso della mente. Noi non riusciamo a ‘calmare’ la nostra mente, a restare concentrati. Durante questo processo creativo abbiamo deciso di affrontare il tema della contraddizione, e del modo in cui conviviamo con essa. Noi spesso non accettiamo tutto di noi stessi, non ci ‘lasciamo andare’ completamente. Eppure la contraddizione è una parte essenziale della condizione umana. Siamo esseri con più sfaccettature, e possiamo essere più di una cosa sola".

Forse è un modo per proteggere la nostra identità, che cerchiamo di fondare su poche cose che ci diano certezze?

"Cambiare, accettare le contraddizioni può essere rischioso. Io non sono uno psicologo, ma ho fatto un po’ di ricerca, e ho capito dalla psicanalisi che non ha senso tagliare fuori le contraddizioni dalle nostre vite. Nello spettacolo c’è anche un testo, composto da me con l’aiuto dei miei collaboratori. L’intento non è dare una risposta chiara e netta, ma creare una ‘bolla’ in cui chi osserva può farsi delle domande, può chiedersi se è d’accordo o no con quello che vede e sente. In ogni caso tutti noi siamo un ‘problema’".

Dicono: bisogna essere se stessi. Quindi ‘dobbiamo’ essere problematici?

"Allontanarsi dalle nostre contraddizioni significa bloccare una parte di sé, che magari vuole ‘fiorire’, venire fuori. Nello spettacolo c’è anche l’idea del ‘mostro’, anzi, c’è un vero ‘tributo’ ai mostri. Il mostro può anche essere qualcosa di positivo. Anche lui non è una cosa sola. Presentiamo questo tema a volte tramite messaggi ironici, ma vogliamo suscitare un momento di riflessione".

Si sente più un danzatore o un coreografo?

"A sedici anni sono andato all’estero, e ho fatto il danzatore per tante compagnie. Ora da qualche tempo mi dedico alle coreografie, alle mie ricerche e ai miei progetti. Così ho modo di vedere l’altro lato del nostro lavoro: come nasce uno spettacolo, i suoi aspetti organizzativi. Ma mi sento sia danzatore che coreografo".