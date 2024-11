"Porto in scena un testo sul rapporto di odio e amore per l’arte contemporanea"

Ultima giornata per il festival ‘Cinematica’ alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Tra gli eventi previsti oggi ci sono la proiezione dei progetti finalisti di ‘Cinematica Videodance Competition’, appuntamento condotto ‘in modo semiserio’ da Niba e Andrea Bartola (ore 17.30), il pluripremiato spettacolo ‘Gianni’ di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani (ore 19), e ‘Gli sforzi inutili con cui la vita cerca di imitare l’arte’, monologo di e con Arianna Porcelli Safonov (ore 21.30), storyteller e autrice di testi satirici che hanno fatto il sold-out esaurito sui palchi di tutta Italia. Quello che i pubblico ascoltare stasera è dedicato al mondo dell’arte contemporanea, tra aneddoti esilaranti sulla cattiveria ‘spaziale’ di certi musei, le gesta della signora delle pulizie che a Dortmund spazza via la polvere messa lì da un famoso artista concettuale e "le mille analogie tra popstar, narcotrafficante e imprenditore veneto". Porcelli Safonov, è un rapporto difficile quello tra arte contemporanea e noi ‘comuni mortali’?

"Oggi sembra che tutti possano andare a una performance o a una mostra, o perfino possedere un’opera d’arte. In realtà si rende apparentemente inclusivo qualcosa che è ‘esclusivo’. Gli stessi luoghi dell’arte spesso tendono a ‘respingere’, tra cubi di cemento armato, tubi di ferro battuto, porte scorrevoli e vetrate".

L’arte contemporanea resta ‘difficile’ per i più?

"E’ un’arte che ha bisogno di essere spiegata. Raramente proviamo emozioni di fronte a opere di arte moderna. Bisogna dirselo. Lo spettacolo vuol far riflettere su questo. E’ un testo sul rapporto di odio e amore nei confronti dell’arte contemporanea. Non che lo spettatore torna a casa con una soluzione, ma è un modo per dire: ok arte contemporanea, sei bellissima, ma ci siamo anche noi!".

Cosa intende con ‘le mille analogie tra popstar, narcotrafficante e imprenditore veneto’?

"E’ un modo per ironizzare sul fatto che molti collezionisti d’arte contemporanea hanno il denaro per acquistare le opere, ma quanto a capirle... E più sale la quotazione più aumenta il desiderio di comprarle".

Lei cita anche i giapponesi...

"Con le macchine fotografiche di una volta c’era il limite della pellicola. Oggi tutto viene digitalizzato nel telefonino. Le opere d’arte vengono vissute più sul display che nella realtà".

Ma lei personalmente che tipo di arte ama?

"Preferisco l’arte ‘antica’, ma non lo dico, perché i miei gusti non devono influenzare il pubblico".

Raimondo Montesi