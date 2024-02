Porto insabbiato, è allarme fondali: portacontainer incagliata e bloccata per ore

Ancona, 2 febbraio 2024 – Fondali sabbiosi troppo bassi, portacontainer della Msc arenata e bloccata per ore al porto di Ancona. Pochi giorni più tardi, un’altra nave cargo dello stesso colosso mondiale è stata fermata fuori dallo scalo dorico dalla capitaneria di porto che, visto quanto successo in precedenza, ha avvisato dell’accaduto il comandante del cargo per declinare qualsiasi responsabilità (manleva).

Le interlocuzioni tra l’equipaggio della nave e la Guardia costiera sono andate avanti fino a quando il cargo portacontainer ha lasciato lo specchio d’acqua antistante lo scalo dorico per andare altrove, probabilmente a nord, verso Ravenna oppure Trieste. Sono due incidenti che rischiano di retrocedere lo scalo dorico nei favori delle grandi compagnie internazionali, pronte a rivolgersi a strutture portuali più adeguate.

Penisola, Ultimo Miglio, Molo Clementino, elettrificazione delle banchine: le istituzioni locali flirtano con il porto che verrà, ma intanto le navi portacontainer si incagliano a causa dei fondali sabbiosi inadeguati, che da anni necessitano di essere dragati. I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando la nave della compagnia Msc, in fase di manovra per attraccare alla banchina 26, è rimasta incagliata.

Un fondale assolutamente non idoneo per navi di dimensioni e di pescaggio sempre più consistenti, che hanno bisogno di spazi di manovra sicuri. L’incidente non ha provocato danni alle persone e di fatto neppure alla stessa portacontainer, che però è rimasta bloccata per ore, ritardando le operazioni portuali per la presa in carico dei container e delle merci in essi contenute.

Un disagio diventato via via un danno economico serio, visto che soltanto in serata la nave è stata liberata e ha potuto assicurare le cime alle bitte della banchina 26. L’incidente è passato sotto traccia, ma ha lasciato un solco profondo, che ha visto materializzarsi il danno economico più elevato, soprattutto in prospettiva, pochissimi giorni dopo.

A causa del doppio problema sono andate in fumo decine e decine di migliaia di euro. Gli operatori portuali, nessuno escluso, sono molto preoccupati e ora si stanno mobilitando. Un calo degli attracchi e del lavoro provocherebbe nel tempo delle conseguenze devastanti. Il dragaggio dei fondali è la priorità delle priorità, sulla quale però, nonostante le risorse dell’Autorità portuale inserite nel Prg, non si vuole investire. Ad Ancona i fondali dovrebbero arrivare a una misura pari a 14 metri. La tolleranza media (Medio Mare) varia tra 50 e 80 centimetri, ma il limite è sceso di ben quattro metri.