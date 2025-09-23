Porto, Italia Nostra contro i nuovi palazzi

Italia Nostra, per bocca del professor Virginio Villani, attacca duramente i lavori edilizi al porto di Senigallia, dove si stanno costruendo degli appartamenti al posto degli edifici di quella che fu l’Italcementi.

Villani parla senza mezzi termini di "deriva culturale, politica e amministrativa nella città di Senigallia". "Scrivevamo due anni fa che i vecchi edifici dell’ex Italcementi lungo il lato nord della darsena antica in sobrio stile novecentesco, alcuni poi degradati nel tempo, conservavano allo spazio circostante il suo sapore di antico approdo di mare e costituivano l’ultima testimonianza del porto storico – spiega lo studioso – Perché – ci chiedevamo - abbatterli e trasformarli e non invece restaurarli? Esprimevamo, come già in altri casi, i nostri dubbi sulla parola riqualificazione, che dovrebbe significare miglioramento, ma che in sostanza serve solo ad abbellire una operazione di pura edilizia speculativa. I nostri timori si sono avverati. Dall’operazione di riqualificazione sono usciti due palazzoni informi più simili a caserme, che ad un ridente complesso residenziale vicino al mare".

"L’architettura è sempre in qualche modo cosa pubblica! – contesta Villani – Di consegua ogni Amministrazione Pubblica, ha la responsabilità di quello che lascia; le facciate degli edifici riguardano tutti e anche le dimensioni, i materiali, i colori ecc.. Il nocciolo della questione quindi è che si è perso nella ricerca del solo profitto il dovere civile del decoro pubblico da offrire alla comunità in cambio del permesso di usufruire di uno spazio pubblico per proprie finalità. Lasciando da parte altre considerazioni, tra cui quelle importantissime sulle opere di urbanizzazioni pubbliche connesse (quali?), non resta che concludere che siamo nel pieno di una pessima deriva culturale, politica ed amministrativa".

Andrea Pongetti