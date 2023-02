Porto di Ancona, maxi sequestro di articoli contraffatti

Operazione Adm e Gdf, sequestro al porto di Ancona

Ancona, 24 febbraio 2023 – L'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 25mila tra auricolari Bluetooth, occhiali e caricabatterie fake e oltre 100mila prodotti irregolari nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto di traffici illeciti presso il porto di Ancona.

Gli accertamenti hanno portato il personale dell'Adm e i finanziari sulle tracce di un autoarticolato di nazionalità ellenica, appena sbarcato dalla motonave proveniente dalla Grecia, e destinato a una società del centro Italia, con a bordo un grosso quantitativo di merce di origine cinese.

Le verifiche hanno permesso di rinvenire, appunto, circa 25mila prodotti recanti vari marchi noti, di auricolari, caricabatterie e occhiali. Ma a seguito dell’interessamento degli uffici legali delle case produttrici interessati è stata constatata la totale contraffazione dei prodotti rinvenuti.

Come non bastasse, sempre all'interno dello stesso mezzo pesante sono stati rinvenuti oltre 100mila articoli di elettronica e prodotti per saloni di bellezza. Con un “piccolo”, ma non trascurabile, dettaglio: articoli e prodotti erano completamente sprovvisti delle indicazioni obbligatorie inerenti l'importatore stabilito nell'Unione Europea, dunque in palese contrasto con quanto disposto dalla normativa vigente del Codice del Consumo.

A quel punto, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza hanno proceduto con la denuncia del responsabile dell'illecita importazione alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di contraffazione. Contestualmente è stata inviata un'apposita segnalazione alla competente Camera di Commercio per le violazioni amministrative riscontrate.

La collaborazione e l'efficace sinergia tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'interno del porto di Ancona - infrastruttura assolutamente strategica in quanto al centro del mare Adriatico e crocevia di intensi flussi commerciali e passeggeri – permette quotidianamente di monitorare senza soluzione di continuità la movimentazione di prodotti, al fine di contrastare le attività illecite pregiudizievoli della tutela e della sicurezza del consumatore e a danno delle aziende oneste e dei relativi distretti industriali di riferimento.

Il carico illegale di prodotti contraffatti, anche stavolta, è stato prontamente sequestrato dal personale dell'Adm e dai finanzieri del Nucleo anconetano.