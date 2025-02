Porto, oltre 9 milioni di tonnellate di merci

"Competitività, non cannibalismo". A dirlo è stato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, Vincenzo Garofalo, a margine dell’evento organizzato ieri assieme a Intesa San Paolo e basato sui dati raccolti dal centro studi Srm. Una vera e propria ricerca sulle potenzialità del principale scalo adriatico. Garofalo ha tranquillizzato tutti sul fronte dei lavori: "A primavera tanti cantieri partiranno o entreranno nel vivo dei loro percorsi. Penso al trasferimento dal Porto Antico alle banchine 19-21 dei traghetti, l’importanza dei dragaggi e soprattutto l’avanzamento dell’appalto per la Banchina 27, fondamentale per innescare la Penisola".

Il rapporto presentato ieri è stato basato soprattutto su numeri molto importanti. Nel 2024 il porto di Ancona ha movimentato oltre 9,5 milioni di tonnellate di merci. Il 43% del traffico si concentra sul Ro-Ro, movimentando oltre 4 milioni di tonnellate di merci, la quasi totalità rappresentata da prodotti petroliferi, operati dalla raffineria di Falconara. Il traffico container si è attestato su poco meno di 1,1 milioni di tonnellate, sempre di merci. Ancona è nodo di due corridoi europei, lo Scandinavo-Mediterraneo e il Baltico-Adriatico. La tratta Ancona-Igoumenitsa (Grecia) è un anello marittimo principale con 1.490 mezzi pesanti transitati in due mesi: "Per l’import-export manifatturiero delle Marche la modalità marittima vale 5,4 miliardi di euro – ha detto Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia Romagna e Marche di Intesa San Paolo – Numeri che danno la dimensione di quanto importante sia l’infrastruttura portuale dorica. Nel 2024 abbiamo erogato alle imprese marchigiane oltre 700 milioni di euro, a supporto di crescita, innovazione e transizione sostenibile e digitale".