Porto di Ancona, Rossi lancia il progetto Eagle: "Così riqualifichiamo l'area dei silos"

Porto di Ancona, la presentazione del progetto Eagle (Foto Antic)

Ancona, 23 febbraio 2023 – Da Ancona, la sua Ancona, per il porto e per un'intera regione (ma non solo). L'armatore Alberto Rossi, presidente della Frittelli Maritime Group, ha annunciato poco fa dal palco del Teatro delle Muse il futuristico progetto Eagle. Si tratta di un maxi investimento con il quale riqualificare l'area ex Bunge, uno spazio dismesso da 12 anni, alle spalle delle banchine 19, 20 e 21 e dov'erano situati i celebri silos.

Complessivamente verrà realizzata una struttura specializzata, da più di 20mila metri quadri, con uffici, aree ricreative, luoghi per eventi e magazzini attrattivi, nell'ambito di una collaborazione pubblico-privato, quindi aperti alla città. Saranno predisposti anche pannelli fotovoltaici, in grado di produrre energia elettrica per 2mw.

Rossi ha spiegato i dettagli in occasione della celebrazione dei 120 anni della sua azienda, la Frittelli Maritime Group, che vanta un fatturato da 100 milioni e 600 dipendenti nel comparto marittimo. Eagle sarà l'intervento più importante di logistica in ambito portuale di Ancona negli ultimi 50 anni e coniugherà la filosofia imprenditoriale ad una componente sociale, di sostenibilità e di rispetto ambientale.

“Le trattativa per acquistare l'area dalla multinazionale americana era iniziata nel 2021 – ha spiegato Rossi - per concludersi lo scorso anno. Intanto sono stati rimossi circa 4mila metri quadrati d'amianto. Realizzeremo una struttura specializzata: i magazzini saranno attrattivi per quantità di merci che finora non avevano sufficienti spazi e porteranno benefici per l'intera portualità.

Oltre alla struttura futuristica, c'è anche un tema di sostenibilità con l'intenzione di dare vita all'impianto fotovoltaico da 2 mw in grado di soddisfare le esigenze energetiche di 600-700 famiglie. Parte dell'energia verrà utilizzata dall'attività, il resto verrà venduta contribuendo all'obiettivo dell'Autorità portuale di ridurre del 30% l'emissione di gas serra nel porto di Ancona entro il 2025”.

L'auspicio espresso dall'imprenditore è quello che si possa spostare in futuro l'attracco dei traghetti in quella zona portuale, facendo risparmiare circa 180mila chilometri di percorrenza delle imbarcazioni con benefici ambientali e di costi.

In platea una parata di autorità a partire dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l'ex ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo, il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini, tanti politici locali, imprenditori, amici e dipendenti di un'azienda, la Frittelli Maritime Group, che continua a fare la storia del porto e della città.