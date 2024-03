Porto Recanati si impone anche a Viterbo. Partita difficile ma con una prova quasi perfetta

WECOM

86

ATTILA PORTO RECANATI

97

WECOM : Price 5, Giannini 26, Cittadini 14, Di Croce, Guiducci, Comastri 2, Vigori 9, Bertini 10, Meroi, Taurchin 12, Casanova 2, Bantsevic 6. All. Fanciullo

ATTILA PORTO RECANATI: Mancini 2, Balilli 2, Marconi, Gamazo 28, Cingolani, Redolf 10, Trentini 3, Gulini 13, Montanari 21, Anibaldi 3. All. Scalabroni

Arbitri: Faro e Zambotto

Note: parziali 29-26 55-49, 67-80. Uscito per cinque falli Redolf (PR).

Partita difficile e importante quella di Porto Recanati che a Viterbo va a caccia di conferme e di punti importanti per la sua stagione.

La voglia è quella di provare a casa altri punti pesanti in chiave promozione ma con la consapevolezza che la formazione laziale in casa sa essere molto ostica da affrontare come ha già dimostrato nel corso della stagione regolare.

Alla fine per i ragazzi di Scalabroni arriva una vittoria bella e che ha un peso specifico decisamente importante.

Un match in cui a fare la differenza ancora una volta sono state le percentuali dalla distanza per Porto Recanati che ha tenuto un ritmo altissimo sin dalla palla a a due e nonostante un leggero rilassamento nel finale è riuscita a condurre in porto il successo.

Viterbo ha fatto la sua parte e l’ha fatta alla grande ma la formazione marchigiana ha messo in campo una partita al limite della perfezione e la strada continua.

Una prova che consolida le aspettative per il futuro per concludere nel migliore dei modi la stagione.