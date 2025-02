Porto Recanati si impone sull’Olimpia Castello

OLIMPIA CASTELLO 63 PORTO RECANATI 79

CASTELLO: Conti S. 12, Castellari 3, Conti L., Gianninoni ne, D’Ambrosio Angelillo 10, Biasich 15, Galletti 4, Garuti 6, Torri 5, Zhytaryuk 8.

PORTO RECANATI: Mancini 2, Fratoni 2, Gamazo 10, Rapini 8, Caverni 12, Redolf 14, Cicconi Massi 16, Falaschini, Montanari, Ciribeni 15. All. Coen

Parziali: 14-19, 32-39, 47-59.

Porto Recanati non sbaglia e conquista la vittoria sul campo dell’Olimpia Castello. La formazione marchigiana era chiamata a una partita sulla carta semplice. I padroni di casa cercavano punti per uscire dall’ultimo posto in classifica e hanno dato battaglia per tutti i 40 minuti. La squadra di Coen non si è mai lasciata prendere dalla fretta o dal nervosismo, ha saputo soffrire per poi cominciare a far valere il maggiore tasso tecnico. E’ stato nel terzo periodo che i marchigiani hanno cominciato a spingere alla ricerca della vittoria. Vantaggio che poi l’Attila ha saputo incrementare nell’ultimo quarto di gioco portando a casa due punti fondamentali.