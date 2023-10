Porto, si alza il livello di attenzione. Regolari i controlli alle frontiere. Verifiche su gruppi diretti in Grecia

Allarme terrorismo internazionale, il livello di sicurezza si alza al porto di Ancona pur procedendo comunque senza particolari sussulti.

Al netto di quanto sta accadendo alla frontiera italo-slovena, dopo è stato deciso di ripristinare i controlli doganali, di fatto sospendendo gli accordi di Schengen, ad Ancona i contatti con i Balcani avvengono quotidianamente via mare. Al momento non sono segnalati casi di rafforzamento della sicurezza all’interno dei varchi portuali, compresi quelli che riguardano le navi in arrivo da Paesi che fanno parte di Schengen, ossia Croazia e soprattutto Grecia. Ieri mattina i controlli sono filati via lisci come sempre e gli unici approfondimenti sono avvenuti in uscita dall’Italia verso la Grecia, quando una scolaresca che si stava imbarcando verso Patrasso è stata sottoposta a una verifica.

Nulla di particolare rispetto alle normali procedure, agli studenti in questione è stato chiesto di passare i propri effetti personali negli scanner prima di imbarcarsi, ma ripetiamo, non in entrata ad Ancona bensì in uscita. Nessun innalzamento del livello di allarme e nessun potenziamento evidente delle dotazioni di sicurezza, compreso il capitolo personale di polizia.

L’attenzione è sempre alta, ma al momento non sussistono segnali preoccupanti sotto il profilo di presunte situazioni di pericolo. I passeggeri in arrivo dall’Albania (a differenza del periodo estivo adesso, come accade per la Croazia, i collegamenti con Ancona sono pochi, una media di 2-3 la settimana; diverso il discorso con la Grecia dove le partenze sono giornaliere) continuano a essere controllati in maniera completa visto che il ‘paese delle aquile’ non fa parte degli accordi di Schengen, mentre su Grecia e Croazia persiste il criterio dei controlli a campione. Tutte le forze dell’ordine sono state attivate da un paio di settimane a questa parte dopo l’escalation in Medio Oriente e poi l’attentato terroristico a Bruxelles.

La prefettura ha attivato un tavolo specifico per l’ordine e la sicurezza e monitora la situazione con la massima attenzione.

Lo stesso aveva fatto dopo l’atto terroristico di Hamas e la reazione israeliana a Gaza, rafforzando la vigilanza alla sinagoga di Ancona.

Questura e carabinieri portano avanti costanti servizi di controllo del territorio, certo con una maggiore attenzione, ma di fatto al momento, per fortuna, non sembra sussistere alcun timore per un innalzamento del livello d’allerta.