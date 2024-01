Porto svelato, un percorso in sei appuntamenti che unisce città e mare

Un filo che unisce il porto di Ancona, la città e il mare. È quello di ´Porto svelato´, un percorso in 6 appuntamenti (dal 18 al 28 gennaio, ingresso gratuito su prenotazione) promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per gli Italian port days, manifestazione nazionale coordinata da Assoporti, creata per avvicinare le comunità alla vita e alla cultura portuale, per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà. ´Porto svelato´ è un progetto ideato per l’Adsp da Adriatico Mediterraneo, che vede coprotagonisti il Museo archeologico nazionale delle Marche, Marche Teatro-Teatro del Canguro, Hort e il laboratorio artigianale Bottega Tintura di un programma con sei appuntamenti, che si svolgerà dal 12 al 28 gennaio. "Il porto rappresenta il lavoro e l’economia ma è anche uno dei luoghi simbolici della storia e della cultura di Ancona – afferma Vincenzo Garofalo, presidente dell’Authority – Con ´Porto svelato´ desideriamo collegare il ricco patrimonio culturale portuale con quello della città grazie ai partner di eccellenza con cui realizziamo l’iniziativa e con cui costruiamo un percorso per svelare alcuni frammenti di quella che è l’importante relazione porto-città". Il debutto sarà venerdì alle 17 all’Archeologico, con la visita guidata alla sezione Picena e alla nuova sezione Romana (si replica il 19, alle 17 e il 26 alla stessa ora). Alle 18, nel Salone delle Feste del Museo, Giovanni Seneca, musicista e direttore artistico di Adriatico Mediterraneo, presenterà ´Tracce´, recital per chitarra e battente, completamente incentrato su composizioni originali, scritte dallo stesso Seneca, che hanno come tratto saliente la fusione tra colto e popolare. Domenica 14 (ore 11), al Teatrino del Piano andrà in scena ´Storie di mare sulla cresta dell’onda – Storie a poppa´, letture per bambini dai 5 anni a cura di Marche Teatro-Teatro del Canguro. Alle 18, nel Salone delle Feste del Museo, ´Ethnic Project´ di Danilo Di Paolonicola, concerto per organetto e fisarmonica. Domenica 21, ´Porto svelato´ proporrà la visita guidata al laboratorio Bottega Tintura in piazza del Plebiscito, un’esperienza per adulti e bambini su ´I colori ritrovati´ con Massimo Baldini. Alle 18, nel Salone delle Feste del Museo, ´A voce nuda´ con Anissa Gouizi e Frida Neri, concerto per voci, tamburi a cornice, chitarra flauto e loop station. Il programma di ´Porto svelato´ si chiuderà domenica 28 gennaio, alle 11, al Teatrino del Piano dove andrà in scena lo stesso spettacolo già organizzato per il 14, le letture per i bambini dai 5 anni.

Nicolò Moricci