Porto, torna la Stazione marittima. Anzi no

La stazione marittima si farà, ma il sindaco in aula fa un po’ di confusione per poi chiarire. Durante la sua replica in merito alle linee guida, il provvedimento poi votato a maggioranza, Silvetti ha annunciato il progetto messo in campo dall’Autorità portuale dorica di una stazione marittima nell’area tra l’ex Fiera della pesca e lo scalo Marotti. Una dichiarazione che ha ingenerato confusione e discussioni: "Si tratta di un polo che il presidente Garofalo mi ha anticipato stamattina al telefono (ieri, ndr) e che vede la copertura finanziaria da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Un primo passo per migliorare la mobilità nell’area portuale collegata alla città". In realtà la stazione marittima di cui parlava Silvetti e di cui lo stesso ha trattato con l’Authority non ha nulla a che vedere con la linea ferroviaria, ma riguarda l’applicazione di un progetto di cui si è iniziato a parlare anni fa e che adesso con la gestione di Vincenzo Garofalo si inizia a intravedere. Una nuova stazione marittima a disposizione dello scalo, con biglietteria, polo direzionale, servizi, attività commerciali e una sala da 300 posti che andrà a sostituire quanto era in parte previsto all’ex fiera della pesca, compreso l’auditorium. L’attuale biglietteria verrà delocalizzata nella zona dello scalo Marotti, ma non saranno previsti collegamenti ferroviari: "Si è creato un malinteso – aggiunge Silvetti – la mia idea di riattivare la fermatacapolinea ferroviario della stazione marittima resta tale e l’intenzione un domani sarà quello di riportare i treni fino in città".

La dichiarazione di Silvetti aveva suscitato il commento dell’ex assessore al porto, Ida Simonella, che in passato, anche in campagna elettorale, aveva più volte ribadito l’impossibilità di riaprire quella linea gestita da Rfi.