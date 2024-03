Porto Traianeo, aria nuova. La passerella è completata. Resti antichi: area ripulita

Qualcuno ci è già passato sopra, altri l’hanno fotografata dall’alto. Sorpresa ieri mattina in centro per la riapertura della passerella al porto antico, quella che costeggia il sito archeologico e permette di entrare al porto varcando il piazzale dell’istituto Nautico Elia. Una bella scorciatoia per chi lavora in zona, soprattutto per gli operai della Fincantieri. I lavori del passaggio pedonale in legno, nel tratto finale di lungomare Vanvitelli, quello che da piazza Dante arriva alle rovine del porto traianeo, sembrano essere ultimati e c’è chi ne ha approfittato subito camminandoci sopra per arrivare nello scalo dorico senza dover entrare per forza da piazza della Repubblica o dalla portella Santa Maria.

L’intervento di riqualificazione era iniziato a febbraio del 2022 e per alcuni periodi i residenti non avevano visto nessun operaio al lavoro e il cantiere sembrava quasi abbandonato tanto che il Carlino aveva documentato la situazione, a settembre scorso, intervistando chi lavora e abita in quel perimetro.

I lavori sembravano in stand by. In sei mesi il cantiere ha fatto passi da gigante regalando un nuovo scenario, più curato anche se ancora da ultimare e perfezionare. Oltre alla nuova passerella, che odora di legno nuovo, è pronto anche l’accesso che permette di scendere sotto, a ridosso della casa del Capitano e direttamente dentro al porto.

E’ stato ultimato il lastricato, le aiuole ma mancano ancora le panchine dell’area che ricorda un piccolo giardino. Sarà una piccola piazzetta dalla quale si potranno osservare anche gli scavi già presenti sulle mura. L’accesso a questa zona è ancora chiuso è c’è il cartello "vietato il transito ai pedoni" con tanto di transenne di ferro. Una volta aperto sarà più semplice anche per i turisti, i croceristi in primis, accedere dal porto al centro cittadino. Ora manca l’intervento dell’area archeologica, per la messa in sicurezza, finanziato dalla Sovrintendenza per una spesa di 90mila euro. Una parte, smontaggio pannelli di copertura, vecchi tubi e pulizia del verde dovevano terminare a gennaio del 2021. I pannelli di copertura non ci sono più. Subito dopo dovevano partire quelli per la nuova copertura e la passerella, inseriti nel progetto "Iti Waterfront 3.0". Una operazione che doveva durare 36 mesi, tre anni. I lavori per la passerella dovevano terminare a giugno scorso, con un nuovo impianto di illuminazione, con luci segnapasso.