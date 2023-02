"Porto turistico, il restyling per l’estate"

A poco meno di due mesi dalla Pasqua, che rappresenta l’avvio della stagione estiva, l’assessore Elena Campagnolo fa il punto sul porto e sugli interventi che verranno svolti. Una riqualificazione è attesa anche dal progetto, in capo a privati, che riguarda il restyling delle ex casette dei pescatori.

Assessore, si è parlato di escavo, c’è già una data per l’inizio dei lavori?

"Lunedì (domani) è in programma una riunione con i rappresentati regionali e delle opere marittime, il tutto per capire come procedere ora che è stato portato a termine l’iter burocratico".

Quale parte della darsena sarà interessata dall’escavo?

"Interesserà l’imboccatura del porto. Appena terminato l’intervento, potremo rivalutare anche qualche progetto accantonato come ad esempio i bilancini sulla banchina di levante".

Quali altri interventi sono previsti in vista dell’estate?

"Ci sarà il ripristino dei locali interessati dall’incendio, su questo una precisazione: al mio arrivo ho trovato una situazione ingarbugliata anche a livello burocratico, in quanto l’assicurazione aveva riconosciuto solo la metà dei soldi che servivano per il ripristino, così ho dovuto chiedere un nuovo finanziamento in Regione e in disponibilità da poco, questo consentirà finalmente il restyling completo, passerella compresa".

Ci saranno novità anche in alcune banchine?

"Sono previsti i servizi nuovi in banchina 12, a breve partiranno i lavori. Inoltre abbiamo già progettato anche la banchina 10 ma per questa attendiamo il finanziamento di quest’anno, sarà quindi pronta per l’anno prossimo".

Il piazzale antistante la darsena turistica verrà utilizzato per eventi?

"Sarà messo a disposizione per le gare che i sodalizi vorranno far transitare nel nostro porto. Per questo siamo a disposizione anche della Fiv, magari con qualche proposta concreta per gare internazionali".

E per il piazzale Rosi?

"Sarà ancora la location del nuovo format ‘fishmarket’, evento condiviso dalla Regione visti i risultati. La Casa del Mare ospiterà invece ancora alcuni eventi realizzati per i bambini sul pescato locale, alternato a un museo sui pescatori senigalliese".

Sul permesso di accesso al porto c’è stato un rincaro di 20 euro, chi sono i fruitori?

"Attendiamo la formazione della società che si occuperà anche del porto per poter uniformare al posto barca il permesso di accesso al porto come per tutti i porti turistici".