Portoghesi sugli autobus. L’ex poliziotto: ora basta: "In 7 giorni 500 multe"

Cinquecento multe in una settimana. Un record per Conerobus, la più grande azienda di trasporto locale delle Marche. Una lotta spietata ai "portoghesi" e a ogni tipo di favoritismo. Italo d’Angelo, ex poliziotto di Criminalpol, squadra mobile, polizia stradale, ex questore, avvocato, uomo di polso e di legge, da ottobre è al comando dell’azienda, nominato presidente del Cda.

D’Angelo, ci spiega perché così tante multe a chi viaggia senza biglietto?

"Conerobus è un bene pubblico e come tale va tutelato in ogni modo. Il nostro obiettivo è quello di riportare ordine".

Ma perché prima non c’era?

"Non dico questo, ma la missione deve essere chiara a tutti".

Sono mai state fatte così tante multe in così pochi giorni?

"No, mai".

Quindi prima i controlli erano più soft?

"I controlli ci sono sempre stati. Conerobus e Atma hanno otto verificatori. A loro io ho aggiunto l’impegno di una azienda privata, la Fi.Fa. Security, che fornisce supporto, aumentando competenza e professionalità".

Anche sicurezza, ovviamente.

"Certo. Pensi ad esempio che spesso gli autisti vengono insultati, aggrediti. Ecco, questo non può essere tollerato. Non possiamo permettere che su un bene pubblico avvengano certe cose, non possiamo consentire che ci siano persone che ne approfittino ed evadano il biglietto: costa come un caffé".

La multa di quant’è?

"Per l’esattezza 55,38 euro, pagabile subito grazie al Pos in dotazione ai verificatori. Ma ci sono anche i tradizionali bollettini: il pagamento elettronico agevola comunque il nostro compito e accorcia i tempi".

Si sono verificati numerosi episodi di bullismo, specie sui bus adibiti a trasporto scolastico, che cosa intendete fare?

"Abbiamo già preso il toro per le corna. Quando abbiamo riscontrato sedili divelti e tagliati, abbiamo agito subito per individuare gli autori: stanno già pagando. Alcuni ragazzi fumano anche dentro. Sono invitati a scendere. Abbiamo speso soldi per mettere depuratori dell’aria a bordo: il servizio deve andare al massimo".

Conerobus ha un buco di bilancio importante, quest’attività serve a recuperare qualcosa?

"Chi non paga evade e fa un danno alla collettività".

È vero che i verificatori hanno in dotazione delle telecamere?

"Sì, ma al momento di constatare la sanzione sono spente".

E quando entrano in funzione?

"Quando iniziano gli insulti e le minacce. E vi assicuro che ci sono state".

Ma quindi siamo davanti a un popolo di "portoghesi"?

"Ma no, sono una minoranza. Ma l’ordine va ripristinato. Sempre e comunque".