Portonovo a numero chiuso: giusto?

Sareste d’accordo sul numero chiuso agli accessi alle spiagge di Portonovo e a Mezzavalle? La proposta del Carlino è una provocazione, ma in fondo neppure troppo. Del resto in altre località turistiche del Belpaese si è pensato a qualcosa di simile per evitare il depauperamento di un bene così prezioso. Nei fine settimana di luglio e agosto e nel periodo di Ferragosto il numero di persone che arrivano alla baia diventa insostenibile. Per non parlare della spiaggia libera di Mezzavalle, fuori controllo in alcune giornate particolari, compresa la sosta selvaggia a monte. Qualche misura andrebbe presa a nostro avviso sia per quanto concerne gli accessi alle spiagge che per i parcheggi a monte e a valle e per il trasporto. Vediamo quali sono le proposte dei candidati alle amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. Il principale vanto naturalistico della città è e sempre sarà divisivo: chi vorrebbe tutelare la baia salvaguardandone il delicato ecosistema e chi invece sostiene che debba essere messa a disposizione del turismo, senza sé e senza ma. Portonovo e Mezzavalle, con l’annessa zona del Trave, fanno parte del Conero e dell’area Parco. L’Area Marina Protetta dallo scoglio della Vela al Passetto faceva parte del programma della prima giunta Mancinelli, poi è stata tolta. Le posizioni in campo, sia per quanto riguarda il profilo generale dell’Area marina che per la tutela delle spiagge della baia, sono ormai ben delineate. I candidati a sindaco si sono più volte espressi e su questo tema si è verificata un’assoluta novità rispetto alla campagna elettorale: è uno dei pochi punti di contatto tra l’assessore uscente Ida Simonella (centrosinistra) e di quella del competitor principale, Daniele Silvetti (centrodestra). Nessuno dei due gradisce l’istituzione dell’Amp e di conseguenza ha una visione abbastanza libera per quanto concerne Portonovo. Gli altri candidati, al contrario, sono favorevoli.