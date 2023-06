A Portonovo acqua marroncina, tronchi e la microalga nutrita dai fiumi esondati in Romagna

Ancona, 4 giugno 2023 – Ponte del 2 giugno da tutto esaurito a Portonovo che in questo primo weekend d’estate ha offerto il meglio di sé grazie a giornate limpide e ricche di sole. Venerdì e sabato la baia era come in piena estate, i bus navetta operativi, affollati come non mai e tantissimi turisti, soprattutto italiani, tedeschi ed olandesi che hanno potuto usufruire del punto informativo che in piazzetta sarà aperto ogni giorno per offrire carte turistiche, consigli e indicazioni a chi ne avrà bisogno. Tra le mete più richieste la Chiesa di Santa Maria che sino a questa sera, grazie al FAI, sarà aperta dalle 17.30 alle 19.30 per consentire la visita di questa che è considerata una delle chiese romaniche più belle delle Marche.

Una baia pronta e preparata ad accogliere, con gli ombrelloni aperti in tutti gli stabilimenti. Anche le spiagge di Ramona, della Torre e della Chiesetta erano piene di persone e di teli stesi al sole. Unica nota dolente il mare di questi giorni, non più turchese ma di un colore verde marroncino. Dall’Arpam delle Marche si sa che questo è "imputabile ad una estesa fioritura della microalga denominata Vicitus globosus" che però non rappresenta un pericolo per la salute dell’uomo. Questa proliferazione "è imputabile al notevole apporto di nutrienti provenienti dai fiumi, coadiuvati anche dai recenti eventi atmosferici" che hanno colpito la Romagna. Un fenomeno che gradualmente dovrebbe scomparire. Non è così per i numerosi tronchi arrivati anch’essi dai fiumi e arrenati sulle spiagge libere dove i bagnanti li hanno ammucchiati per conquistarsi un posto al sole. La prossima estate si preannuncia, dal punto di vista turistico, molto buona come confermato dagli operatori con i ristoranti che hanno già prenotazioni per luglio e agosto e gli hotel che in questi giorni sono quasi al completo. Unico vero fastidio, il solito problema dei parcheggi del Lago Grande e della Torre già saturi alle prime ore del mattino. Un pienone anche nel parcheggio a Monte che ha portato molte persone, incuranti delle contravvenzioni, a sostare ovunque nella baia, nei posti più impensati e in tutto il tratto della strada provinciale del Conero che va dalla rotatoria a monte sino a dopo il sentiero per Mezzavalle. Tra le difficoltà ancora da risolvere l’atteso ripascimento del tratto di spiaggia che va dal molo a Ramona e che la Regione dovrebbe eseguire entro la fine di giugno. Un periodo che di solito viene scelto per evitare che eventuali mareggiate colpiscano la baia vanificando ogni tipo di intervento. Nel frattempo i bagnini degli stabilimenti hanno provveduto a sistemare la spiaggia per consentire ai loro ospiti di poter usufruire di sdraio e ombrelloni. Un altro problema, più volte sollevato dagli operatori, è la oramai necessaria ristrutturazione del molo, considerato indispensabile per le operazioni di soccorso in caso di mare molto agitato e di via di fuga in caso di incendio. Portonovo, purtroppo, ha un solo accesso, la strada.

Tra le attese, anche il proseguimento delle operazioni di valutazione delle domande presentate per la concessione demaniale del tratto di spiaggia attiguo alla Torre De Bosis per la realizzazione di uno stabilimento balneare. Come già scritto dal Carlino sono state presentate quattro domande le cui offerte tecniche ed economiche dovevano essere esaminate il 30 maggio scorso. Un appuntamento rinviato dal Comune di Ancona causa concomitanza con le elezioni del nuovo Sindaco ma che, ovviamente, preoccupa i concorrenti per ciò che riguarda l’esecuzione dei lavori e di avviamento della struttura che sarebbero già in ritardo rispetto alla stagione. Il Consorzio la Baia, come ha detto Flavio Fiorini dell’Hotel Internazionale: "ha presentato un proprio progetto con l’intento di offrire ancora un maggior lustro a Portonovo e servizi sempre più efficienti ai turisti e agli anconetani".