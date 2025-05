Portonovo ai nastri di partenza: con i bagnini

Ieri ha preso avvio la stagione balneare 2025 e Portonovo non si è fatta trovare impreparata con i guardaspiaggia che hanno iniziato ad occupare le loro postazioni di avvistamento. Tutti gli stabilimenti balneari hanno aperto i loro ombrelloni e le sdraio sono state subito occupate dai primi ospiti attirati da una giornata di sole spettacolare. "Abbiamo aperto e la spiaggia è pronta con tutti i servizi previsti dalle norme. - Ha detto Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia - Purtroppo la porzione della nostra spiaggia si è molto ridotta causa maltempo e al momento possiamo contare solo su 16 ombrelloni. Credo che il Comune stia valutando la possibilità di rimediare con un paleggiamento di quanto portato via dal mare ma la cosa più importante è che siamo pronti con i guardaspiaggia, da oggi operativi, a partire in tutta sicurezza". E sempre per la sicurezza Rubini conferma che dal 1 giugno sarà operativo anche il gruppo volontari della Società nazionale di Salvamento, dallo stesso coordinato, che da anni garantisce l’assistenza ai bagnanti del Conero. Li accanto lo stabilimento Franco ha aperto, per il momento, 20 ombrelloni: "Una piccola parte. - Sostiene il titolare Gianni Boriani - Per ora abbiamo messo alla meglio la spiaggia mantenendola alta per le eventuali mareggiate che potrebbero sopraggiungere da qui a giugno, poi sarà sistemata ben bene. Tutto in regola, aspettiamo i clienti". Le giornate, ancora tiepide e le scuole aperte fanno si che la baia, almeno per ora, sia presa d’assalto solo nei giorni di festa. Aprile e maggio sono stati due mesi che certamente, per le piogge continue, non hanno portato le persone al mare. "Ci stiamo avvicinando al momento clou della stagione - sottolinea Paolo Bonetti dell’omonimo stabilimento - e per ora non abbiamo aperto tutti gli ombrelloni ma siamo già pronti ad accogliere i nostri ospiti". Intanto hanno preso possesso dei capanni lato Torre, gestiti dallo chef stellato Moreno Cedroni, quanti sono riusciti ad aggiudicarseli, stupiti per come erano, già in questa fase, presentati in attesa di un restyling che dovrebbe avvenire la prossima stagione: verniciati, idonea moquette all’interno, appendiabiti, specchio e mensola porta oggetti. Mai successo prima.

Claudio Desideri