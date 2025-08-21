Anche Portonovo invasa dall’alga tossica, nuovo divieto di balneazione: ecco i tratti interessati

Ancona, 21 agosto 2025 - Il fenomeno dell’alga tossica Ostreopsis cf. ovata, scoppiato a inizio mese ad Ancona, continua a tenere alta l’attenzione lungo la costa dorica. L’ultimo monitoraggio effettuato da Arpam, nei giorni 19 e 20 agosto, ha confermato una situazione in evoluzione, con un calo delle concentrazioni nelle zone di Ancona che erano state maggiormente colpite a inizio mese, ma con un dato nuovo e preoccupante: a Portonovo, infatti, le analisi hanno superato la soglia di emergenza, facendo scattare ulteriori misure di cautela. Scatta il divieto di balneazione anche nella baia, in particolare nella zona tra Ramona e il molo.

Al Passetto, dove il 12 agosto era stato raggiunto un valore record di quasi tre milioni di cellule per litro d’acqua, l’ultimo campionamento ha registrato circa 447.500 cellule. Il calo è evidente, ma il livello resta ampiamente superiore alla soglia dei 30 mila, fissata come limite per la fase di emergenza. Anche a Pietralacroce, dove il picco di metà agosto era stato di oltre un milione di cellule, i valori sono scesi a 281.200, restando comunque oltre la soglia di rischio.

Il quadro si complica invece a Portonovo, dove i campionamenti hanno rilevato 121.120 cellule per litro, una quantità che rientra pienamente nella fase di emergenza. Si tratta di una novità significativa, perché la baia è una delle mete più frequentate dai turisti in estate e l’arrivo dell’alga tossica rischia di condizionare la stagione balneare proprio nel cuore del mese di agosto. Più a sud, a Sirolo, la situazione appare tranquilla: alla Spiaggia Urbani i valori sono bassissimi, 1.880 cellule, dunque lontani dalla soglia di pericolo. A Numana alta, invece, il dato ha superato le 49mila cellule (49.080), segnalando che anche qui il fenomeno si è presentato con una concentrazione in grado di attivare la fase di emergenza. A Porto Recanati i valori restano invece trascurabili, con appena 680 cellule per litro.

Al quadro, già complesso, si è aggiunta un’ulteriore criticità legata al maltempo. Dopo la grandinata che ha colpito Ancona nelle ultime ore, il Comune ha annunciato l’apertura degli scolmatori, ovvero un’opera idraulica in grado di diminuire la portata di piena di un fiume o di un torrente, deviandone una parte. Di conseguenza è scattato un nuovo divieto di balneazione lungo il tratto di costa che va dal confine con Falconara fino al porticciolo di Torrette e nella zona sotto la piscina del Passetto. Una misura precauzionale che si somma a quelle già in vigore per la presenza dell’alga tossica, complicando ulteriormente la fruizione del mare in questo periodo.

Divieto di balneazione: ecco dove

Bagni vietati, ormai, in diverse zone del Conero: prosegue la fase di emergenza per la stazione Passetto Ascensore, per quella di Pietralacroce-Scalaccia, alle quali si aggiunge una contestuale fase emergenziale anche a Portonovo, nel tratto tra Ramona e il molo.

Preso atto della situazione, è stata emessa a titolo cautelativo un’ ordinanza di divieto temporaneo di balneazione. Al Passetto resta in vigore la medesima ordinanza di divieto di balneazione emessa il 5 agosto.

L’alga verso Sud: non è la prima volta

Intanto, non è la prima volta che l’alga si sposta verso sud. Già nei giorni scorsi erano arrivati segnali da Numana, dove i campionamenti hanno confermato valori oltre la soglia di emergenza. Qui il Comune ha predisposto anche interventi straordinari di pulizia della battigia per evitare accumuli di materiale organico che, decomponendosi, potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione.

Il fenomeno, spiegano i biologi marini, è tipico della stagione estiva, quando le alte temperature e la particolare stabilità delle acque favoriscono la proliferazione di questa microalga. L’andamento delle concentrazioni può oscillare rapidamente, come dimostrano i cali registrati ad Ancona, ma la presenza resta significativa e non consente di abbassare la guardia. A riguardo, l’Arpam continuerà a effettuare campionamenti regolari nei prossimi giorni per seguire l’evoluzione del fenomeno e fornire indicazioni puntuali alle amministrazioni locali.

I consigli degli esperti

Gli esperti, come già fatto in precedenza, hanno ribadito ancora una volta che l’esposizione all’alga può causare diversi disturbi, soprattutto in giornate ventose quando l’aerosol marino diffonde nell’aria le tossine prodotte dall’organismo. Si tratta di sintomi che riguardano principalmente le vie respiratorie, con tosse, mal di gola e raffreddori improvvisi, ma anche occhi arrossati e irritazioni cutanee in caso di contatto diretto con l’acqua.

Nel frattempo, l’invito rivolto a cittadini e turisti è quello di attenersi scrupolosamente alle ordinanze in vigore e prestare attenzione a eventuali sintomi, limitando la permanenza in spiaggia nelle zone interessate, soprattutto nelle giornate ventose. I pericoli dell’alga erano stati espressi anche dal biologo marino Roberto Danovaro, professore ordinario di Biologia Marina, Ecologia Marina ed Etica Ambientale presso la Politecnica delle Marche.