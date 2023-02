Portonovo Ancona verso l’estate 2023: “E’ impossibile trovare personale”

Portonovo di Ancona si prepara all'estate 2023

Stagione estiva: al via le prenotazioni in ordine sparso, ma "mancano i lavoratori stagionali". È questo l’allarme lanciato da alcuni operatori della riviera del Conero. Flavio Fiorini, dell’hotel Internazionale, parla di "un disastro completo, se non riuscissimo a reperire i lavoratori. Le richieste, per quanto riguarda la nostra struttura – dice – sono in aumento rispetto allo scorso anno, ma è il personale che si fatica a trovare". Il rinomato hotel Internazionale aprirà il prossimo 1° aprile "sempreché – precisa lui – riusciamo a reperire lavoratori. Se in cucina, i miei ragazzi mi hanno confermato la loro disponibilità per la stagione 2023, per i camerieri di sala non è lo stesso. E si badi – riflette – io faccio sempre tutto in regola: da me, c’è il giorno di riposo, il turno unico (anziché due spezzati) e lo stipendio arriva regolarmente a fine mese, perché non è giusto approfittarsi dei tuoi dipendenti. Però, va detto che la gente neppure viene a sentire cosa abbiamo da offrire". Insomma, anche il passaggio tramite le agenzie del lavoro sarebbero poco utile per sbrogliare la matassa. Intanto, sul fronte prenotazioni, c’è soddisfazione: "Per Pasqua, sono ancora poche, ma per l’estate le prenotazioni sono in...