Portonovo come Gargano e Capri: “Ascensore o funivia: si può fare”

Ancona, 24 novembre 2023 – Presentando il Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile, l’assessore comunale Zinni ha parlato dell’opportunità di prevedere una sorta di funivia per accedere a Portonovo. Come vede questa ipotesi?

"Premetto che io in questo momento le parlo come Luigi Conte e non ancora come Presidente dell’Ente Parco...".

Mancano dei dettagli burocratici no?

"Esatto. Proprio oggi (ieri, ndr.) il direttivo dell’ente dovrebbe indicare il sottoscritto come futuro presidente, poi la palla tornerà alla Regione farà il decreto di nomina e solo allora potrò dire di presiedere il Parco del Conero".

Detto questo, cosa pensa di una funivia per collegare la baia?

"Me lo lasci dire, sarebbe la soluzione di tutti i problemi legati al traffico, alla sosta e al caos di Portonovo. Certo non si possono omettere le questioni prioritarie, ossia l’eventuale sostenibilità degli impianti e tutto ciò che ne consegue, sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico. Flora, fauna e paesaggio devono essere assolutamente tutelati. Penso sia anche una questione puramente estetica".

Lei ritiene che quei limiti siano insormontabili?

"No, assolutamente, bisogna ragionare su tutti i vari aspetti, ma non sono a priori contrario a una ipotesi del genere, anche per un’altra ragione. Dobbiamo riuscire a fornire a tutti, compresi i meno fortunati, penso ai disabili, le stesse possibilità di fruizione di un bene così straordinario come l’area del Conero. Tutti debbono poter accedere a Portonovo a Mezzavalle nella maniera più agevole possibile e di fatto oggi questo non accade".

Lei prima accennava alla questione dell’estetica: pensa sia tutelata nel realizzare un ascensore o una cabinovia in mezzo alla natura incontaminata?

"Tutto si può fare, pensi ad esempio allo splendido ascensore di cristallo realizzato nel Gargano in una delle zone balneari più rinomate, incastonato tra le rocce. È stato fatto e i benefici sono evidenti per tutti. E che dire della funivia a Capri? Ripeto, prima di parlare di un progetto del genere sarà necessario tenere conto del parere dei tecnici, ma non parliamo di ostracismo ancor prima di aver analizzato la cosa".

Nel dibattito consiliare Zinni ha anche annunciato l’applicazione della Zac, una sorta di Ztl meno pesante, è d’accordo anche su questo fronte?

"Non potrei non esserlo visto che l’antipasto di quel provvedimento si è già visto la scorsa estate e le cose sembrano essere andate molto bene. Tuteliamo Portonovo, ma non nel chiudiamo l’accesso. Davvero Portonovo ha delle potenzialità importanti e questo discorso dell’accessibilità si applica per località rinomate a livello mondiale come Positano o le 5 Terre".

Accesso consentito con le auto a chi?

"Sicuramente a chi ci lavora, ai fornitori e così via. Credo si possa concedere l’opportunità di accesso ai proprietari dei veicoli che sono stagionali negli stabilimenti che hanno a disposizione i posti auto".

E chi invece usa le spiagge libere?

"C’è un ottimo servizio di bus navetta, magari da implementare ancora, ma che ha già dato ottimi risultati".