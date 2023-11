Portonovo cambia volto: "Funivia o ascensore per raggiungere la baia. Da giugno via alla Zac"

Un ascensore o una funivia da monte a mare e da giugno 2024 via alla Zac, acronimo di Zona ad Accessibilità Controllata, e non alla Ztl: in attesa dei progetti ieri l’annuncio delle novità su Portonovo da parte dell’assessore alla mobilità sostenibile, Giovanni Zinni. Due piani diversi, da una parte le idee future e futuribili su cui la nuova giunta ha comunque cominciati a lavorare, ossia individuare delle forme alternative al traffico veicolare per raggiungere la baia, dall’altra un provvedimento da studiare subito e da attivare entro la prossima primavera: "Stiamo studiando l’opportunità di inserire un impianto di risalita, funivia, cabinovia o sistema di ascensione, ma questo discorso richiederà più tempo _ ha detto in Commissione il vicesindaco Zinni _. Altra cosa è la Zac che dovrebbe consentire quanto meno agli operatori della baia di accedere in libertà a Portonovo. Il nostro obiettivo finale è liberare per quanto possibile Portonovo dal caos del traffico e della sosta. Per la prossima estate, subito da giugno, potenzieremo il sistema dei parcheggi e implementeremo in maniera capillare le navette da monte alla piazzetta. Prevista pure la realizzazione della strada pedonale sempre lungo lo stesso percorso (fa parte della variante triennale delle opere pubbliche 2023-25, ndr.)". La minoranza ha storto il naso sulle misure previste su Portonovo. Una funivia per e dalla baia potrebbe avere un impatto paesaggistico non indifferente, mentre sulla Zac Giacomo Petrelli (Pd) ha chiesto un chiarimento: "A Portonovo potrà scendere solo chi ha prenotato un ombrellone? Chi invece utilizza la spiaggia libera? Una diversità di trattamento che non ci piace". Durante la Commissione si è parlato di tutti gli ambiti toccati dal Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), approntato dalla vecchia giunta e ripreso e in parte mantenuto dal nuovo esecutivo: "Siamo d’accordo sull’autostazione del Verrocchio e soprattutto sull’anello filoviario per cui sono pronti 7 milioni per il primo stralcio dei lavori _ ha aggiunto Zinni _. Bene anche l’acquisto e la messa a servizio dei bus elettrici che dovranno mano a mano sostituire i diesel. È nostra intenzione attivare un’officina interna a Conerobus. Un punto chiave sarà implementare le cosiddette ‘cerniere della mobilità’, ossia parcheggi scambiatori intermedi per limitare l’accesso dei veicoli in centro.

Non saremo talebani su questo, tuttavia, dobbiamo salvaguardare lo sviluppo e le attività economiche. Via della Loggia pedonale? Stiamo studiando varie ipotesi, ma non sarà facile, non possiamo non tutelare i residenti del Guasco". Infine il ritorno sul concetto della stazione marittima: "Non abbiamo posizioni ideologiche sul sistema, trenino, shuttle, navetta, sceglieremo il sistema migliore" ha detto Zinni che ha confermato anche la discussione sul parcheggio san Martino fuori dall’omonima galleria, con l’iter avviato dalla vecchia giunta. Sulla stazione marittima la Simonella ha ricordato che "nel documento della nostra campagna elettorale c’era il sistema del Trasporto Rapido di Massa, simile alla metro-mare di Rimini, perché il ritorno alla ferrovia, come tutti sanno, non è possibile".