Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accoltellato in ostelloLaura PausiniInsetto nell'orecchioProf a 20 anniMeteoMiss Italia
Acquista il giornale
CronacaPortonovo, colpita da crisi epilettica: salvata 45enne
8 set 2025
REDAZIONE ANCONA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Portonovo, colpita da crisi epilettica: salvata 45enne

Portonovo, colpita da crisi epilettica: salvata 45enne

Straordinario lavoro di squadra a cui hanno preso parte Guardia Costiera, 118, Croce Gialla di Camerano, soccorritori della società nazionale di Salvamento. La donna è stata portata al pronto soccorso di Torrette

L'intervento in mare per il salvataggio

L'intervento in mare per il salvataggio

Per approfondire:

Ancona, 8 settembre 2025 – Una donna di 45 anni è stata salvata ieri a Portonovo, davanti allo stabilimento della Capannina grazie a uno straordinario lavoro di squadra a cui hanno preso parte Guardia Costiera, 118, Croce Gialla di Camerano, soccorritori della società nazionale di Salvamento. La prima segnalazione arrivata era quella di una persona non cosciente. Immediato l’allarme lanciato dal bagnino della Capannina che ha subito dato il primo supporto. La Guardia Costiera ha autorizzato immediatamente il gommone della Società Nazionale Salvamento a raggiungere la ragazza.

L’equipaggio che poteva disporre anche dell’infermiere a bordo, ha raggiunto la spiaggia. La donna nel frattempo iniziava a riprendersi. Sul posto anche l’automedica dell’azienda sanitaria territoriale e la Croce gialla di Camerano che hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso di Torrette.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata