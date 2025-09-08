Portonovo, colpita da crisi epilettica: salvata 45enne

Ancona, 8 settembre 2025 – Una donna di 45 anni è stata salvata ieri a Portonovo, davanti allo stabilimento della Capannina grazie a uno straordinario lavoro di squadra a cui hanno preso parte Guardia Costiera, 118, Croce Gialla di Camerano, soccorritori della società nazionale di Salvamento. La prima segnalazione arrivata era quella di una persona non cosciente. Immediato l’allarme lanciato dal bagnino della Capannina che ha subito dato il primo supporto. La Guardia Costiera ha autorizzato immediatamente il gommone della Società Nazionale Salvamento a raggiungere la ragazza.

L’equipaggio che poteva disporre anche dell’infermiere a bordo, ha raggiunto la spiaggia. La donna nel frattempo iniziava a riprendersi. Sul posto anche l’automedica dell’azienda sanitaria territoriale e la Croce gialla di Camerano che hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso di Torrette.