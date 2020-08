di Ilaria Traditi E’ atteso anche sul Conero, a Portonovo, il regista e produttore americano Oliver Stone, in visita nelle Marche per un tour tra Pesaro, Fano e Senigallia. Martedì sera il Maestro parteciperà alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e non si sa ancora per quanti giorni il vincitore di due premi Oscar, si intratterrà nella baia. Dovrebbe arrivare martedì stesso visto che il lunedì 24 sarà impegnato a Roma per inaugurare il TimVision Floating Theatre, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile. Ma potrebbe...

E’ atteso anche sul Conero, a Portonovo, il regista e produttore americano Oliver Stone, in visita nelle Marche per un tour tra Pesaro, Fano e Senigallia. Martedì sera il Maestro parteciperà alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e non si sa ancora per quanti giorni il vincitore di due premi Oscar, si intratterrà nella baia. Dovrebbe arrivare martedì stesso visto che il lunedì 24 sarà impegnato a Roma per inaugurare il TimVision Floating Theatre, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile. Ma potrebbe decidere di restare nella baia fino alla fine della prossima settimana, magari per godersi un po’ di mare, relax e tranquillità prima di ripartire per New York. Alloggerà presso uno degli hotel più suggestivi di Portonovo, e avrà modo di ammirare le bellezze del Conero e conoscere un po’ meglio questo angolo della regione, che sta riscuotendo sempre più successo proprio negli Stati Uniti, grazie anche alla guida Lonely Planet che l’ha inserita tra le regioni più belle al mondo. Una notorietà arrivata anche grazie agli spot di promozione turistica che hanno visto come protagonista il suo collega Dustin Hoffman, che una volta rientrato a New York potrebbe aver decantato a Stone le bellezze delle Marche. A Pesaro, in piazza del Popolo, il regista presenterà in anteprima la sua autobiografia "Cercando la luce" edito da La nave di Teseo e in libreria dal 27 agosto insieme al direttore Pedro Armocida. Nel 2020 ricorre anche il trentennale del premio Oscar per la migliore regia di "Nato il 4 luglio" e Stone davanti al pubblico pesarese racconterà anche curiosità e aneddoti di una storia di cinema tanto viva, lunga e piena di risvolti. Il progetto di Oliver Stone nasce da un’intuizione del presidente della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Daniele Vimini, e si estende nel territorio marchigiano: Stone sarà infatti a Fano mercoledì 26 agosto per partecipare alla giornata inaugurale dell’ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica, e poi a Senigallia il 27 agosto per presentare il libro in uscita e dialogare con gli operatori del cinema delle Marche e il mondo della cultura. Oliver Stone ha diretto oltre venti pellicole, tra le più note Platoon, Wall Street, Nato il quattro luglio, JFK - Un caso ancora aperto e Gli intrighi del potere. Ha vinto per 2 volte l’Oscar al miglior regista per Platoon e Nato il quattro luglio e una volta l’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Fuga di mezzanotte. Ha inoltre vinto 4 Golden Globe, l’Orso d’argento per il miglior regista al Festival internazionale del cinema di Berlino, il Leone d’argento - Gran premio della giuria alla Mostra internazionale d’arte cinematografica, 2 Directors Guild of America Award, un Premio BAFTA e 2 Independent Spirit Awards.