Portonovo diventa plastic free, l'ex assessore accusa ritardi nella consegna delle borracce

Portonovo sempre più "plastic free" grazie all’iniziativa "L’Acqua nonvaperlinsu" lanciata lo scorso maggio dall’assessorato all’Ambiente della vecchia Giunta. Peccato che, come denunciato dall’ex assessore Michele Polenta il progetto (realizzato in collaborazione con l’Ata rifiuti, Vivaservizi e il Consorzio La Baia) sia rimasto al palo. Polenta si riferisce in particolare alle borracce termiche, 1000 in totale di cui ne restano 650, che andavano consegnate nelle scorse settimane agli operatori di Portonovo ma che ancora giacciono in 26 scatoloni nei magazzini del Comune. Ora la palla passa quindi al sindaco Silvetti, che ha la delega all’Ambiente. "Noi abbiamo fatto in tempo a consegnarne 350 – spiega l’ex assessore – ma sono già finite e gli operatori ne chiedono altre. Cosa aspettiamo, la fine dell’estate?". Le borracce vengono consegnate gratuitamente ai clienti dei vari stabilimenti aderenti all’iniziativa (Bonetti, Giacchetti, Molo, Marcello, Emilia e Pesci Fuor D’Acqua) così da incentivare gli utenti a utilizzare acqua sfusa eliminando le bottigliette di plastica. Un vantaggio per l’ambiente e per il portafogli visto che il refill è gratuito con acqua del rubinetto e al costo di 50 centesimi per quella dall’erogatore, refrigerata, liscia o gassata.