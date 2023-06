Portonovo e Marina Dorica celebrano le Bandiere Blu Il programma di domani

Ancona celebra la sua Bandiera blu domani in due momenti consecutivi. Il primo a Marina Dorica alle ore 17; il secondo nella baia di Portonovo (lato Molo) alle ore 18:30: in questa sede alla benedizione religiosa e all’innalzamento della bandiera faranno seguito l’intervento del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, già presente al porto turistico, e di altre Autorità, alla presenza degli operatori balneari e turistici. Quindi, alle 19:30, evento musicale a cura dell’Accademia musicale di Ancona e di seguito un concerto del Filippo Sebastianelli Trio in collaborazione con Ancona Jazz. Ad arricchire la festa, aperitivo in blu, a cura del Consorzio La Baia. Per Ancona si tratta del tredicesimo riconoscimento consecutivo, a conferma dell’impegno e della cura dell’Ambiente e del monitoraggio delle acque, dei servizi alla persona, dell’allineamento a progetti europei, della realizzazione di eventi culturali e sociali. La cittadinanza è invitata.