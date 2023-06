Portonovo, ecco guardia medica e il primo soccorso in mare

Il meteo fa le bizze in questo tribolato inizio di stagione balneare 2023, ma intanto Portonovo mette a punto tutte le sue strutture e soprattutto i suoi servizi esterni. Due, in particolare, sono molto importanti e riguardano due aspetti tra loro collegati: la guardia medica fissa sulla baia e il primo soccorso in mare. Con altrettanti provvedimenti che hanno visto coinvolti tutti gli attori istituzionali del caso, dal Comune all’azienda sanitaria territoriale di riferimento fino alla capitaneria di porto per le proprie competenze. Il servizio di guardia medica con postazione fissa sarà attivato nei prossimi giorni e coprirà l’intero periodo estivo con la presenza di personale sanitario garantito nel modulo messo a disposizione per la baia di Portonovo che sarà posizionato nella zona del Molo, più precisamente nei pressi del Grande Lago. Scatta invece il 1° luglio il servizio di soccorso in mare e anche quest’anno l’appalto se lo è aggiudicato la "Società nazionale di salvamento" guidata da Edoardo Rubini dello stabilimento "Da Emilia" ma che da inizio luglio e fino a tutto il mese di settembre garantirà un equipaggio fisso al Molo di Portonovo. Questo delicato servizio consente di intervenire in tempi rapidissimi qualora si verifichino delle emergenze nel tratto di mare antistante la baia, con la possibilità di arrivare in pochi minuti anche al Trave e Mezzavalle e fino alle Due Sorelle alla Spiaggia dei Gabbiani. Ovviamente a bordo ci sarà personale completamente formato e in grado di operare sul terreno e in collaborazione con il 118 e appunto con tutte le altre istituzioni. L’accordo tra la società di salvamento e il Comune di Ancona prevede un rimborso onnicomprensivo per tutti e tre i mesi di operatività che sfiora i 5mila euro di spesa. L’accordo è stato siglato di recente dopo una regolare gara effettuata nei mesi scorsi.