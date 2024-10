Portonovo: estate infinita. Sole, bagni e buona cucina

L’estate a Portonovo non finisce mai. Ieri il parcheggio del Lago Grande era al completo, come i ristoranti ancora aperti, molte le persone in spiaggia e c’è anche chi non ha rinunciato a fare un bagno. Non poteva esserci giornata migliore per presentare, al ristorante Marcello, "Osterie d’Italia. Sussidiario del mangiare all’italiana", la guida che Slow Food pubblica da trentacinque anni e che ha superato, per le vendite in Italia, le note Michelin e Gambero Rosso.

Il successo della guida risiede nel nuovo modo di raccontare la ristorazione con uno stile unico che non da punteggi ma parla dell’oste, dello stile e dell’ambiente dell’osteria, quindi non solo la qualità della cucina ma anche il piacere della socialità. "Il rapporto che c’è tra la guida, i ristoratori e i lettori è in continuo scambio e relazione. - Ha detto Antonio Attorre Coordinatore Slow Food Marche - Tutto questo fa si che si possa mantenere costante un monitoraggio sui locali e mettere in evidenza pregi e ombre". Un focus che, grazie ai 250 collaboratori che visitano in anonimato i locali, quest’anno 2500, resta sempre attualissimo. Delle 1917 osterie italiane segnalate per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti, l’atmosfera genuina, 96 sono nelle Marche e 21 nella provincia anconetana. Ad Ancona due sono a Portonovo, Emilia e Marcello, una in città, Sot’aj Archi e una sul Conero, Osteria del Poggio. L’edizione 2025 si arricchisce poi di un nuovo capitolo dedicato ai "Locali quotidiani", luoghi informali, semplici, spesso poco strutturati, talvolta costituiti solo da qualche tavolo accanto ad un banco fornito dei migliori prodotti e primizie, dove ci si può fermare per un pranzo veloce senza rinunciare al piacere della tavola. Come ad esempio ad Ancona nella Bottega del Pinocchio, da Migliori ad Ascoli Piceno o da Controcorrente a Pedaso, gestito dalla locale cooperativa pescatori. A Portonovo non si poteva non parlare di moscioli: "Un problema importante e reale - ha sottolineato Roberto Rubegni Responsabile Slow Food Ancona e Conero - I moscioli non ci sono più. Le concause sono tante e oggetto di studio, fatto è che la Cooperativa pescatori di Portonovo quest’anno ha sofferto molto chiudendo in anticipo la stagione di prelievo. Noi auspichiamo che la pesca venga fermata per almeno uno/due anni. A dircelo sarà la scienza, però dobbiamo abituarci ad avere un approccio diverso anche con le risorse naturali sia agricole che marine. Non troverete il mosciolo per parecchio tempo. Servono iniziative importanti come l’istituzione dell’Area marina protetta".

Claudio Desideri