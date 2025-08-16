“Meglio Portonovo o Ibiza?”: Piero e Martina, sfida a distanza per la coppia di influencer

I due influencer hanno trasformato così la distanza in un vero e proprio gioco, scambiandosi battute e post ironici che hanno divertito i loro follower. “Mentre Piero va a ballare a Ibiza, io ho cose più importanti da fare, tipo portare al mare mia nonna con mamma e mia cugina”, ha scritto Martina in uno degli ultimi post, che fa seguito a un altro dove lei, sulla terrazza panoramica sopra Portonovo, ha domandato ai suoi utenti: “Raggiungo Piero a Ibiza o resto qui nelle Marche in famiglia?”.

Alla fine ha optato per la seconda scelta, nel mentre che Piero replicasse dalla Spagna con un commento scherzoso, pubblicando una foto in discoteca con una follower e aggiungendo: “Peccato che Martina non sia venuta a Ibiza, c’erano molte sue fan che volevo conoscerla”. Così è stato di nuovo il turno di lei, che si riprende mentre osserva in spiaggia i fuochi d’artificio nel giorno di Ferragosto.

"Sto sognando forse? Dopo tanti anni eccomi di nuovo qui con i miei, proprio come quando ero bambina”, ha scritto a corredo, tra la corsa contro il tempo per trovare parcheggio e una posto tra la folla e sottolineando quanto le fosse mancata questa possibilità dopo anni passati in viaggio o lontana da casa.

Insomma, un modo di giocare leggero, creando contenuti originali e divertenti, tra chi l’ha presa a ridere e alcune pagine che hanno condiviso i suoi post ironizzando sul suo dubbio di scegliere tra Portonovo e Ibiza. Ma Martina non se ne cura e intanto ha raccontato il tutto esaurito nella baia di Portonovo durante Ferragosto (“I parcheggi erano già pieni dalle 7 di mattina”), godendosi poi un barbecue con le amiche.

Piero, invece, ha trascorso le vacanze fra Grecia e la Spagna, tra resort di lusso, viaggi in elicottero e ristoranti alla moda, continuando a intrattenere i follower con il format TikTok “Quanto costa…”, dedicato alla vita a Manhattan e consigli di viaggio. Insomma, una coppia inarrestabile.