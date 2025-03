Portonovo Il campeggio punta a diventare "stellato"

Campeggio "La Torre" e cabine balneari nella zona del Clandestino, l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la gestione e soprattutto la riqualificazione dei due siti della baia di Portonovo. Un bando che impone una serie di condizioni importanti, in particolare per il suggestivo campeggio ridotto però in pessime condizioni manutentive. L’impresa che si aggiudicherà l’appalto poliennale (10 anni) dovrà garantire un intervento di manutenzione ordinaria per la stagione 2025 e soprattutto un profondo intervento straordinario entro il marzo 2026 per migliorare la struttura al punto da poterlo considerare un campeggio a ‘Tre stelle’. L’avviso di manifestazione di interesse per la gestione e la riqualificazione per la durata di dieci anni del Campeggio ‘La Torre’ e della gestione delle cabine vicino alla Torre de Bosis a Portonovo è stato pubblicato ieri. Per il campeggio la concessione comprenderà anche la realizzazione, a carico del concessionario, degli interventi di riqualificazione, con cadenze temporali distinte, per l’ottenimento della classificazione del campeggio a ‘Tre stelle’ entro 31 marzo 2026. I lavori saranno realizzati in due distinte cadenze temporali: un primo intervento manutentivo in concomitanza con l’apertura stagionale (maggio 2025) al fine di rendere il campeggio fruibile; un secondo intervento da effettuarsi al termine della stagione estiva. Quanto alle cabine balneari, saranno attive dal 1° maggio al 30 settembre con stagionalità unica al fine della tariffazione. Le tariffe massime applicabili, appunto, sono quelle deliberate dalla giunta comunale. Il concessionario dovrà provvedere all’assegnazione a terzi delle cabine mediante avviso pubblico. La domanda dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2025, la modulistica completa e la procedura per partecipare all’avviso è disponibile sul Portale Appalti a questo link https://shorturl.at/62Afh.