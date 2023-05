Portonovo, il nuovo stabilimento "Ecco come vorrei la mia spiaggia" Tra divani, scivoli e servizi ai disabili

di Marina Verdenelli

C’è chi ha puntato su un’area relax molto invitante, fatta di pedane di rete sospese in aria e morbidi cuscinoni al posto dei lettini, chi ha incluso anche un’area cani e chi ha pensato a pratici manufatti smontabili a forma di casette di legno come i casottini dei mercati natalizi. Tutti hanno osservato la massima fruibilità anche ai disabili, con scivoli diretti al mare e la totale assenza delle barriere architettoniche. Sono i progetti arrivati per aggiudicarsi il bando per il nuovo stabilimento e rimessaggio che sorgerà a Portonovo, zona Torre.

I pretendenti ammessi alla gara sono quattro e ieri il Carlino è riuscito a raggiungerne tre per farsi svelare le idee proposte e già consegnate sotto forma di progetto al Comune che dovrà valutarle e scegliere la migliore anche in base ai punteggi che otterranno. Il Picchio Beach di Falconara ha affidato il progetto allo studio dell’ingegnere Erica Marchetti. "Ho deciso di partecipare al bando per Portonovo – ha detto Stefano Copparoni, titolare del Picchio – per misurare la nostra professionalità nel mercato anconetano". Il progetto del Picchio si servirà di bagni chimici, senza scarichi sulla rete fognaria che non arriva fino a quella spiaggia, che verranno puliti e svuotati più volte al giorno. Previste due docce calde, un manufatto per il noleggio di biciclette, una reception con pronto soccorso e magazzino. Le strutture saranno tutte rimovibili a fine stagione. Il rimessaggio sarà schermato con delle fioriere. E ancora sarà previsto un molo galleggiante in acqua con delle piazzole per il solarium. Gli ombrelloni saranno chiari e sotto lettini classici o cuscinoni morbidi. A monte zona relax con pedane di legno e materassi per gustarsi un buon aperitivo guardando il mare e a cavallo del muro reti sospese nel vuoto dove sdraiarsi. Per il servizio bar saranno usati degli apetti anche questi mobili. In tutto ci saranno 48 ombrelloni di cui 30 per il giornaliero e 20 riservati agli ospiti delle strutture ricettive. Sei saranno vicino alla passerella che porta al mare e saranno per i disabili. Per dare un tocco ci sarà una vecchia batana trasformata in panchina con comodi cuscini e due isole ecologiche per la raccolta differenziata. Il Consorzio la Baia, di cui fanno parte gli operatori di Portonovo ha puntato anche sugli animali. "Ci sarà una spiaggia pet friendly – ha detto Paolo Bonetti, membro del consorzio – recinteremo una parte per chi vorrà venire al mare con il cane. Per arrivare al mare ci sarà una pedana in legno dotata di scivolo per le carrozzine dei diabili. Per bere allestiremo un piccolo bar con poche cose perché per il mangiare punteremo su delivery. Si potrà ordinare con una app, dove ci sarà un menù, e far arrivare i piatti in spiaggia ma cucinati dai ristoranti di noi operatori già presenti a Portonovo. Ci doteremo anche di un’auto elettrica per accompagnare in spiaggia i clienti". Cristiano Falcetelli, di Conero Car, ha partecipato alla gara "per la passione che ho per il mare e soprattutto perché era un bando anche pensato per far arrivare al mare i disabili, ho un amico disabile che per me è un fratello".