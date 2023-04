Portonovo, il primo sold out Con "Joelette" il Parco è per tutti

Portonovo boom ancor prima di iniziare. Giornata da tutto esaurito ieri, con la strada del monte chiusa già al mattino e parcheggi esauriti con ristoranti stracolmi. Merito anche delle manifestazioni Portonovo in fiore, alla seconda giornata dopo il successo di sabato e alla presentazione della "joelette", la carrozzina fuoristrada per disabili. Nel percorso attrezzato per persone con ridotta mobilità che costeggia il Lago Grande, è stata presentata la novità destinata agli utenti con ridotta mobilità motoria che potranno così fruire di alcuni percorsi e tratti raggiungendo punti panoramici come Pian Grande e Belvedere Nord altrimenti inaccessibili. E’ stato lo stesso presidente Silvetti a dare il benvenuto a questa novità "che conferma – ha detto - come questo Ente parco tratti con grande serietà e impegno il tema della fruibilità del parco per tutti migliorando l’accessibilità ad alcuni tratti sentieristici dell’area protetta per stralci funzionali, e mettendo a disposizione strumenti e supporti che lo rendano più accessibile per tutti". Accanto al Presidente, il Direttore Marco Zannini, il Responsabile dell’Ufficio Cultura Filippo Invernizzi che nella due giorni ha guidato i ragazzi dell’Istituto Savoia-Benincasa chiamati a presidiare lo stand del Parco del Conero per imparare come dare utili informazioni e materiale circa le bellezze del Conero, Roberta Giambartolomei e Manila Perugini dello staff del Parco del Conero.

Alla presenza dei conduttori certificati, dei referenti dei 7 CEA (Centro di Educazione Ambientale) locali dei quali il Parco del Conero è capofila, di Gaia Di Stasio della Coop. Opera che gestisce il Centro Visite del Parco del Conero degli “Amici del Parco” e dei referenti dell’Associazione Orizzonte Autonomia Onlus che promuove il progetto InSuperAbily con la presenza anche di Paolino Giampaoli è stata montata e testata la joelette..

Per il Parco del Conero si tratta di un’altra tappa di un percorso votato all’accessibilità e alla fruizione per tutti. Sentieri compresi.