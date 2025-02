Portonovo, il sentiero alternativo è realtà

Prende di fatto il via l’iter per la realizzazione del percorso pedonale che, parallelamente alla strada, lato valle, collegherà la baia di Portonovo con la rotatoria a monte. È stato infatti affidato l’incarico per l’indagine geognostica e l’incarico per alcuni rilievi topografici di dettaglio, propedeutici alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento. Il progetto, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 per l’importo di 1.45 milioni di euro finanziati dalla Regione Marche con fondi FESR, fa parte della Strategia territoriale ITI Portonovo insieme con l’intervento di recupero e riqualificazione dei Mutilatini, con la realizzazione delle quattro porte del Parco del Conero nei Comuni di Ancona (capofila), Numana, Sirolo e Camerano, e con altre azioni relative allo sviluppo turistico e all’accessibilità inclusiva nei territori interessati. Solo alcune settimane fa i cui primi cittadini dei quattro Comuni della Riviera hanno firmato le convenzioni necessarie per dare il via agli atti e alle opere previste. Per quanto riguarda il percorso pedonale, poiché si dovranno realizzare alcuni tratti di marciapiede a sbalzo rispetto alla sede stradale, sono necessarie le opere strutturali di fondazione e, di conseguenza, le indagini geologiche, la relazione geologica e i calcoli strutturali. Trattandosi di finanziamenti derivanti dai Fondi strutturali europei, le tre opere pubbliche previste (sentiero, Mutilatini e Porte del Parco), hanno un cronoprogramma prestabilito, che, in questo caso, pone il limite del 30 gennaio 2026 per la conclusione delle fasi di progettazione e affidamento lavori e il 31 dicembre 2028 per la rendicontazione degli interventi realizzati.