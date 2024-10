Portonovo, il sindaco: "Il Comune non sapeva né degli alberi tagliati né del campo da tennis"

Il Comune ha dato il patrocinio per far girare il film alle Terrazze di Portonovo senza sapere che venissero tagliati degli alberi e senza sapere che venisse realizzato un campo da tennis provvisorio. Tutto il resto dell’iter era a conoscenza del Parco del Conero, l’organo competente che ha poi rilasciato il nullaosta alla Indigo Film, la casa di produzione cinematografica che inizierà le riprese il prossimo 22 ottobre per poi farsi carico di restituire alla spiaggia nella baia il suo habitat naturale, più bello e con una varietà di piante come chiede la Comunità Europea. Dopo quasi tre ore di discussione è stato chiarito questo ieri dalla commissione consiliare ad hoc chiesta dai capigruppo di maggioranza in Consiglio Comunale per fare chiarezza rispetto alle autorizzazioni rilasciate per far girare in film con Favino alle Terrazze di Portonovo. Ma il match non è finito perché verrà convocato un secondo round visto che ieri non c’erano i tecnici disponibili per la diretta oltre le 13.15, orario in cui la commissione ha dovuto sciogliersi lasciando altre perplessità tra i consiglieri di minoranza presenti e che pungolavano se era proprio necessario far subire tutto questo alla spiaggia anconetana.

Dopo un lungo intervento dell’assessore Daniele Berardinelli, che ci ha tenuto a sottolineare un errore commesso dal consigliere Diego Urbisaglia che gli ha attribuito una delega alle manutenzioni "che io non ho – ha sottolineato Berardinelli – ma capisco che il consigliere è giovane e fa errori", e che non è il suo l’assessorato competente "ho il verde pubblico, parchi e giardini ma Portonovo e il Parco del Conero non è di mia competenza", la parola è stata data al sindaco Daniele Silvetti. Il primo cittadino è stato bersagliato di domande in merito al taglio dei lecci che da due settimane tengono alta la polemica su Portonovo. "La richiesta del film è arrivata il 20 settembre – ha chiarito Silvetti – chiedevano di poter girare delle scene ma non c’era un dettaglio tecnico. La giunta ha espresso parere favorevole concedendo il patrocinio perché questa casa di produzione ha una rilevanza nazionale. Che doveva essere montato un campo da tennis lo ho saputo dai giornali. Il Comune ha dato solo il patrocinio e l’occupazione del suolo pubblico, non sapevo che tagliavano degli alberi. Poi è subentrato il Parco perché la competenza è loro non nostra, non siamo tecnici".

Silvetti ha criticato anche la mozione con cui alcuni consiglieri di minoranza hanno chiesto di rimuovere il presidente del Parco del Conero dal suo ruolo. "Non lo posso fare – ha precisato il sindaco – non è nelle mie competenze. Noi nominiamo solo un consigliere che rappresenta il Comune dentro il Parco al limite possiamo recedere lui. Spero che la mozione venga rivalutata". A Silvetti è stato chiesto allora se per lui è stato giusto l’abbattimento degli alberi e ha risposto: "Nella misura in cui l’ente Parco preposto dice che si può fare, sì è giusto ma non è la politica che deve dire se è giusto o sbagliato".