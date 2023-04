"Portonovo in fiore", il festival Il fascino della natura conquista tutti

di Claudio Desideri

Una Portonovo così non l’abbiamo mai vista. L’atmosfera vissuta ieri nella baia era di un fascino unico per le molteplici emozioni che potevano essere vissute.

Il luogo più amato dagli anconetani è stato sede della prima edizione di "Portonovo in fiore", il festival che ieri ha visto, ed oggi vede, una serie di eventi tra verde, benessere, arte, musica e buon cibo.

Organizzata dal Comune di Ancona, in collaborazione con il Consorzio la Baia e il Parco del Conero, la manifestazione ospita il mercato dei fiori e dei prodotti tipici, organizza passeggiate ambientali e culturali lungo i sentieri per scoprire le piante, la fauna e la storia geologica della baia curate dalle Associazioni il Pungitopo e Ornitologi marchigiani con guide esperte che raccontano la storia dei monumenti, la Chiesa di Santa Maria, il Fortino napoleonico e la Torre clementina. Concerti negli angoli più affascinanti allietano le persone mentre performance artistiche si svolgono nelle spiagge e nei sentieri. Oggi dalle 9.30 alle 18 si potranno ammirare le Stone balance, le pietre in equilibrio a cura di Carlo Pietrorossi e Loriana Tittarelli mentre alle ore 11 tra la Torre e la Capannina ci sarà il duo sax repertorio jazz e un duo di chitarra classica e solista lungo i sentieri. Alle 16 si svolgerà un concerto di archi al lago Grande a cura dell’Accademia musicale di Ancona.

"Questa iniziativa – ha detto Marcello Nicolini presidente del Consorzio la Baia – è nata da una voglia di libertà, di natura e di provare a vivere questo luogo incantato a piedi e con meno auto. Chissà forse un passo per il futuro. Noi ci siamo impegnati a coordinare gli spazi e la parte del food". Un’iniziative adatta prprio a Portonovo.

I ristoranti sono aperti e hanno fatto si che fosse allestito anche un punto di street food per permettere a chiunque di gustare buon cibo anche seduto sulla spiaggia.

"Il Consorzio - ha evidenziato Matteo Diotallevi responsabile del Consorzio per la manifestazione - propone dei panini con porchetta a chilometro zero, ciauscolo e pecorino, pacasassi e alici e uno con sugo con sgombro locale. Il tutto accompagnato dai vini della cantina Moroder". Panini che hanno riscosso un notevole successo a sentire quanti distesi al sole se li sono gustati. Nel pomeriggio di ieri accanto al lago Grande c’è stato il concerto del Nino Rota Ensemble e nella spiaggia della Capannina quello con piano, violino e voce a cura dell’Accademia musicale. Presente anche lo stand di libri di Affinità Elettive con i suoi volumi su Portonovo e l’ultimo uscito "La Baia incantata. Storie e personaggi di Portonovo" di Roberto Senigalliesi. Tra le attrazioni più acclamate il "Pianista nel maggiolino" che si è esibito ieri nella spiaggia accanto al ristorante Emilia, lo farà anche oggi, con Omar Conti e Sara Di Battista al violoncello che hanno eseguito musiche legate alle colonne sonore dei grandi film.

"L’aspetto interessante di questo evento - ha evidenziato Roberta Alessandrini Dirigente dell’Ufficio eventi del Comune di Ancona - è che tutto è compatibile con l’ambiente: i fiori che amplificano la bellezza, la musica in acustica senza amplificazione che è in armonia con il parco, le pietre con i loro equilibri, tutto per esaltare la bellezza del luogo".

Una Portonovo mai vista così ad aprile, messa a lucido appositamente per la manifestazione. Un servizio di bus unisce i punti nevralgici di Ancona alla baia cui si può accedere esclusivamente con delle navette gratuite per vivere una gita fuori porta incredibilmente unica come ci ha detto Fabrizio Giacchetti del Molo: "E’ come vivere in un film".