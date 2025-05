Portonovo, installati nidi artificiali

Tre nidi artificiali e otto cassette nido per uccelli insettivori sono state installati negli ultimi due mesi nell’area umida della baia di Portonovo dalla delegazione di volontari Acma e Ucim guidata da Graziano Federici con la supervisione di Marco Zannini, direttore del Parco del Conero e il responsabile tecnico Filippo Invernizzi.

I nidi per anatidi donati da ATC PS2 favoriscono la nidificazione di germani reali riducendo la predazione delle uova da parte di corvidi e salvaguardano le nidiate da repentini innalzamenti del livello dell’acqua. I nidi sono stati posizionati in maniera da consentire l’osservazione dalla passerella dell’attività di nidificazione e di cova a scopo formativo anche per i più giovani e fotografico per gli appassionati. Il nido installato lo scorso marzo è già stato occupato da un germano reale nidificante. Le cassette nido sono state donate da FIDC Ancona.

Prossimamente è prevista l’installazione di un pannello informativo per turisti e frequentatori dell’area che spiegherà l’importanza di mantenere un equilibrato ecosistema.

"Ringraziamo per le generose donazioni – ha detto Luigi Conte, presidente del Parco del Conero – che ci consentono da una parte di favorire la nidificazione di specie preziose per l’ecosistema del Parco del Conero e dall’altra di migliorare la conoscenza di queste specie. Solo facendo formazione e informazione, infatti, si può avere consapevolezza dell’importanza di tutelare le specie autoctone e rispettare il fragile ecosistema di questo scrigno di biodiversità che è il Parco del Conero".