Portonovo, la sosta è selvaggia. Auto e multe sulla provinciale

Portonovo, prove d’estate slow. La spiaggia più gettonata del Conero si è riempita ieri piano piano come se le persone si fossero accordate per raggiungerla scaglionate. Alle prime ore del mattino i due parcheggi della Torre e del Lago Grande erano praticamente vuoti per riempirsi con il trascorrere delle ore. Nel tardo pomeriggio nella provinciale del Conero le auto erano parcheggiate per più di un chilometro lungo la carreggiata, oltre la rotatoria, attaccate l’una all’altra come se le avesse sistemate un parcheggiatore fuori di testa. Ma ognuna aveva la sua bella contravvenzione. La stessa cosa è successa per le spiagge libere e per gli stabilimenti che a mezzogiorno non erano ancora pieni. Affollata solo la spiaggia del Clandestino. Moltissimi i bagnanti che sono giunti con i mezzi navetta, sempre più apprezzati da chi preferisce impiegare un minuto in più per raggiungere la baia e risparmiare in ansia da parcheggio. Parcheggi presidiati da minimo due parcheggiatori dell’Ancona Servizi, attenti, disponibili, gentili e soprattutto precisi nel far occupare i posti auto nella maniera migliore possibile. Anche il campeggio ha aperto i suoi cancelli e gli stagionali hanno iniziato a montare tende e roulotte, mentre i primi turisti, in questo periodo sempre in numero più elevato rispetto ai locali, hanno occupato gran parte delle piazzole. Campeggio che, va detto, ha provveduto ad eseguire i primi lavori di restyling indispensabili e già si presenta in maniera più dignitosa e piacevole ai clienti come nella zona bar e ristorante, ieri al completo, che dà veramente l’idea di stare in un’isola del Mediterraneo. Anche gli stabilimenti sono pronti per l’estate, ogni anno sempre più piacevolmente allestiti. Se la stagione sembrava ieri partire lenta, slow sembra anche l’avvio delle cure che sarebbero necessarie in questo periodo come il taglio dell’erba veramente troppo alta lungo la strada che scende a Portonovo e che in alcuni casi supera la carreggiata, il ripristino delle palizzate ancora divelte come quelle dopo la Piazzetta verso la Torre o quelle delle Terrazze, sempre super affollate, dove dopo l’incidente dello scorso anno quando una persona cadde sulla spiaggia sottostante, non sono state ancora riparate. Le uniche palizzate nuove sono quelle allestite nella parte alta di quell’area e realizzate dalla produzione del film "il Maestro" con i lavori eseguiti al termine delle riprese. Ieri un volenteroso annaffiava le piccole piante messe a dimora in quell’area in sostituzione di quelle tagliate lo scorso anno per il film. Senso civico? Forse si, ma soprattutto amore per un luogo unico che va protetto, rispettato, ma anche curato.