Portonovo: pioggia e acqua marroncina, i turisti rinunciano

Ancona, 11 giugno 2023 – Ieri Portonovo aveva un aspetto veramente strano. Mare e cielo di colore grigio scuro, spiagge deserte, ombrelloni chiusi sotto una pioggia a volte lieve a volte intensa, come succede solitamente in autunno.

Una immagine triste di un luogo che in questo periodo è normalmente di una bellezza entusiasmante come si è potuto vedere in quelle pochissime giornate limpide che abbiamo avuto, battute da un vento fresco e pulito.

Non possiamo ancora parlare di stagione compromessa, c’è ancora tempo, ma questo avvio non proprio positivo dal punto di vista metereologico sta condizionando negativamente il flusso di presenze nelle spiagge, nei bar, nei ristoranti e negli alberghi.

Sabato desolante a Portonovo. E non che gli altri giorni della settimana siano andati meglio: colpa del meteo incerto e di un’acqua ancora troppo poco trasparente per la presenza di un’alga che si nutre dei residui delle piene dei fiumi romagnoli che si sono riversati in Adriatico

"Per questo fine settimana - ha detto Flavio Fiorini dell’hotel Internazionale - abbiamo il 50% in meno di prenotazioni rispetto agli altri anni. Mai successo in questo periodo. Le persone guardano le previsioni del tempo e avendo la possibilità di disdire cinque, sei giorni prima, quando vedono la gocciolina rinunciano".

Va poi evidenziato che il maggior numero di turisti che scelgono Portonovo nel mese di giugno proviene di solito dall’Emilia Romagna. "Chi ha perso il lavoro, la casa - prosegue Fiorini - come può pensare alla vacanza. Se poi ci si mette il brutto tempo, l’aria più fredda del solito, anche chi è di un altro luogo rinuncia. Al momento abbiamo molte prenotazioni per luglio e agosto, speriamo che la stagione si riprenda".

Accanto alla pioggia un’acqua che risente delle piene dei fiumi che dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna, immettono di tutto in mare.

L’Arpam, alla fine di maggio ha comunicato che il colore marroncino dell’acqua, che ha sostituito il turchese a cui siamo abituati, dipende dalla presenza di un’alga, non tossica per l’uomo, che "prolifica proprio grazie al notevole apporto di nutrienti provenienti dai fiumi. Un fenomeno che al variare delle condizioni climatiche tende ad una graduale diminuzione fino alla definitiva scomparsa".

A parte il colore l’acqua a Portonovo è senza dubbio balneabile ma "il problema principale - ha sottolineato Gianni Boriani dello stabilimento Franco - è che se piove nessuno va al mare. Domani (oggi) che c’è il sole sono prenotati tutti gli ombrelloni. Un maggio e metà giugno simili l’ abbiamo avuti già nel 2019, prima del Covid. Dobbiamo vedere cosa succederà da metà mese in poi, anche perché solitamente luglio ed agosto sono i mesi in cui si lavora di più".

Certamente un giugno così instabile sta recando danno a tutto il comparto turistico ricettivo che, almeno a Portonovo, non si avvilisce. "Dobbiamo essere elastici e saperci adattare. Dopo la pandemia abbiamo più capacitànel saper affrontare le difficoltà. - Ha detto Federica Rubini del ristorante Emilia - Non c’è una stagione come un’altra. Lo scorso anno avevamo pochi moscioli, quest’anno giugno è brutto ma la richiesta è enorme e i ristoranti sono al completo. Purtroppo la spiaggia e il bar risentono di questo meteo ma dobbiamo essere sempre pronti, con tutto il personale al completo, perché appena esce un raggio di sole arriva una marea di gente".

Di fronte a questa maggiore incertezza climatica appare sempre più necessaria una strategia di offerta alternativa a chi viene in vacanza promuovendo la rete dei musei, delle pinacoteche, dell’enogastronomia e di tutto quanto può attrarre un turista al di la del tempo metereologico, "non focalizzandoci - ha sottolineato Flavio Fiorini - solo sul turismo italiano ma puntando a quello internazionale anche attraverso un incremento delle rotte da e per l’aeroporto di Falconara".