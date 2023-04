Portonovo non tradisce mai Ma la raccolta dei rifiuti latita

A Pasqua Portonovo non tradisce mai. Semmai a tradire sono le previsioni del tempo. Anche domenica tantissima gente ha affollato la baia, ma non ci sono stati numeri da record, perché era stata annunciata pioggia, e quindi c’è chi ha cambiato programma. Un danno per i ristoranti, che non hanno previsto i tavoli all’esterno. Il problema principale però sono stati i rifiuti. Enrico Giacchetti rivela che "abbiamo parlato con AnconAmbiente, la quale ci ha riferito che gli addetti alla raccolta erano passati giovedì, come da loro calendario, e che sarebbero ripassati lunedì (ieri, ndr). Quindi venerdì abbiamo lavorato tanto, abbiamo riempito i secchi e siamo arrivati a Pasqua che eravamo pieni". La questione è sollevata anche da Marco Giacchetti: "A Portonovo a Pasqua c’è gente. Le cose funzionano abbastanza bene. Però c’è una disfunzione sulla nettezza urbana, perché ci sono stati tre giorni di festa, ma non sono passati a ritirare l’organico. Passano quando vanno al Poggio, ma il Poggio è un paese normale, non ha questi problemi. A Portonovo invece in questi tre giorni il problema è stato grosso. Siamo in un luogo turistico. Così facciamo la figura dei polli. Se no, per il resto la gente è venuta, tutto tranquillo. Manca il ricambio, la gente è sempre la stessa. Ma è andata bene, a parte questa disfunzione della raccolta di rifiuti, che tra l’altro riguarda tutti i fine settimana". Maia Massarenti sottolinea che "a Pasqua è andata molto bene. Per fortuna il tempo è stato dalla nostra parte, permettendoci di accogliere dei clienti all’esterno, visto che eravamo al completo da oltre una settimana. C’è stata tanta richiesta e tanta voglia di venire quaggiù. Il menù? Pesce alla carta, non abbiamo menù fisso". Federica Rubini osserva che "era previsto tempo brutto, invece c’è questo sole e siamo felicissimi. E’ un po’ freddino, per carità, però c’è tantissima richiesta, infatti siamo al completo, tantissima gente in giro, tantissimi turisti e quindi meglio di così non poteva andare. Se era meno freddo potevamo fare qualcosa di più, ma va bene così". Maurizio Sonnino del ristorante Il Molo dice che "a Pasqua tutto pieno, anche se il tempo no ci ha aiutato perché sembrava dovesse essere tempo brutto, quindi non abbiamo potuto prendere le prenotazioni all’esterno. Ma è stata una bella giornata quindi alla fine abbiamo potuto sistemare qualche persona nei tavoli fuori. Quanto al menù, solo piatti di pesce alla carta".

Raimondo Montesi