Portonovo e il bluff numero chiuso, Zinni: “Ora la soluzione è una Ztl”

Ancona, 19 luglio 2023 – “Portonovo ha delle specificità urbanistiche particolari. Era un’area verde incolta, che è mutata negli anni dopo gli insediamenti balneari e abitativi, poi inserita nel Parco del Conero. Una cosa è certa: baia e ambiente vanno tutelati e con essi anche turismo e imprese». Parola di Giovanni Zinni, vicesindaco con deleghe - tra le altre - a Polizia locale, Sicurezza e Mobilità urbane. L’assessore risponde sul ribattezzato ‘caso Portonovo’ (dirà, in realtà, che non c’è alcun caso) e riflette sugli interventi da attuare per regolamentare la viabilità e ridurre, al contempo, l’impatto ambientale, la sicurezza dei fruitori e salvaguardare l’afflusso enorme di turisti e cittadini, che amano trascorrere le giornata nella celebre e rinomata baia anconetana, tra acqua cristallina, stabilimenti e servizi e spiagge libere.

Assessore Giovanni Zinni. Rispetto dell’ecosistema, viabilità, gestione delle emergenze: c’è realmente un ‘caso Portonovo’?

"No, non ritengo ci sia un caso. Ma non si può neppure negare che non ci siano delle situazioni da affrontare assicurando il giusto equilibrio alla tutela dell’ambiente, al turismo, alla sicurezza urbana e alle prescrizioni di Protezione civile, penso ad esempio alla materia antincendio. Bisogna fare chiarezza".

Dettagli?

"Se mi permette, una premessa: è impensabile che a valle vi sia un ingorgo perenne di auto. Se i parcheggi sono saturi, come indicato dall’impianto semaforico e dalle pattuglie di Polizia locale, è inutile che le vetture scendano. Sta anche al buonsenso delle persone. Noi ce la stiamo mettendo tutta per redigere un articolato piano, concertato con gli operatori balneari, per questa stagione balneare, nonché uno di più ampia veduta per la prossima".

Partiamo da quella in corso

"Due priorità sulle quali lavorare. La prima: riunione immediata con le aziende del trasporto pubblico locale per chiedere più corse, e quindi più navette, nei momenti di maggior afflusso, a parità di costo di servizio. Gli orari potrebbero essere nelle fasce 8-12 al mattino e 17-20 la sera. Accadrà ad agosto, ma vorremmo fare in modo che questa revisione della mobilità, più funzionale per l’utenza, entri in vigore anche a luglio".

E la seconda?

"Garantire un presidio di Polizia locale a monte, all’ingresso della baia, per regolamentare il traffico. Non solo sabato e domenica ma tutta la settimana. Agli agenti vorremmo integrare una figura da individuare assieme ai balneari, che mantenga i contatti con i parcheggiatori sotto e si raccordi con quelli sopra, gestendo meglio l’afflusso di persone. Ci stiamo lavorando".

Esclude la possibilità di applicare un numero chiuso?

"Sì, in questa fase proviamo così. Ammesso che Questura e Prefettura non ci impongano altro. Non vorremmo lavorare per ordinanze temporali, ma per ordinanze strutturali".

Fa riferimento al piano di più ampia veduta per la prossima stagione?

"Esatto. Servirà anzitutto un potenziamento del sistema di videosorveglianza, simil Targasystem, per capire quali veicoli possono scendere. L’obiettivo più alto, però, è questo: a fine stagione dobbiamo riunire tutti i soggetti preposti, Parco del Conero in testa, autorità, imprenditori, operatori e residenti, attorno ad un tavolo tecnico per costruire una Ztl (Zona a traffico limitato), calata sulle esigenze di Portonovo".

Un esempio può essere Sirolo e la spiaggia di San Michele?

"Potrebbe, ma la conformazione del territorio è differente. Con un sistema di mobilità urbana differente per la baia possiamo coniugare sostenibilità ambientale, turismo e sicurezza".

Feedback degli operatori? "Beh, per ora direi positivi perché anche loro vorrebbero ridurre accessi sregolati. Sono preoccupati da una certa campagna mediatica che lede l’immagine di Portonovo. Visti i numeri di affluenza al top, un’offerta naturalistica, paesaggistica e turistica senza pari, una baia che è fiore all’occhiello della regione servirebbe un approccio più propositivo e mirato a risolvere problemi. L’altro nodo è implementare i parcheggi a monte".

Ovvero?

"Oltre a quelli comunali, e dunque pubblici, i gestori del Park Pieri (che già conta 200 posti auto, ndr) avrebbe dato una disponibilità di massima per ampliare ad altri 250 spazi. Non sono pochi. Aspettiamo le autorizzazioni e i pareri legali".

Il progetto della funivia a monte è tramontato?

"Riprendere in mano quel progetto è un’idea, ma va condivisa senza fughe in avanti. Ci piacerebbe ripristinare il progetto del percorso pedonale, per chi vuole raggiungere il mare a piedi".